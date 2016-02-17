Під льодом Антарктиди може бути шар із залізних метеоритів

До таких висновків дійшли вчені з Університету Манчестера, дослідження яких було опубліковане в журналі Nature Communications, передає Бі-бі-сі. В Антарктиді часто знаходять різні метеорити, через рух крижаного покриву тут утворюються своєрідні їх скупчення. Правда, вони дуже рідко складаються із заліза. Це суттєва відмінність від інших регіонів планети.

Читайте такожВ Антарктиді з'явилася перша дослідницька станція на лижах

На основі експериментів і розрахунків вчені дійшли висновку, що залізні метеорити самі себе вплавляють в поверхню льоду, сильно розжарюючись на сонці. Залізні метеорити заховані на глибині 50-100 см під поверхнею льоду.

Вчені взяли два метеорити, один з яких був залізним, і розмістили їх на шматку льоду. Потім вони нагріли їх, імітуючи сонячне світло. Залізний метеорит вплавился в лід набагато глибше через те, що він краще вбирає тепло і швидше нагрівається.

Щоб довести цю теорію, вчені збираються відправитися на пошуки метеорита.