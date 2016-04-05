Штучний інтелект у Facebook описуватиме фото для юзерів з вадами зору

Так, Facebook описуватиме зміст фотографій для людей з особливостями. Про це повідомляє ТСН за інформацією Verge.

Раніше компанія створювала закриті субтитри для відео та реалізувала можливість збільшувати розмір шрифта у Facebook для платформи iOS. Ці функції використовували 10 відсотків користувачів соцмережі.

Наразі вже існує автоматичний альтернативний текст, який розпізнає предмети на фотографіях за допомогою машинного навчання. Машинне навчання допомагає будувати штучні інтелекти, використовуючи алгоритми для складання прогнозів.

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Так, якщо ви показали програмному забезпеченню достатньо картинок з собаками, наприклад, з часом воно буде в змозі ідентифікувати собаку на фотографії. Спочатку автоматичний альтернативний текст розпізнає речі на фотографіях в Facebook. Затим він використовує функцію VoiceOver, яка є в iPhone, аби описати фотографію вголос для користувачів з вадами зору.

Поки що технологія може достовірно визначити поняття лише в певних категоріях: транспорт, природа, спорт, їжа. Крім того, вона ще описує людей на світлинах ("дитина", "усмішка") та розпізнає селфі.

Однак, більша частина Інтернету все одно ще недосяжна для людей з вадами зору. Наприклад, люди чують імена файлів, але не знають, чи можна їх скачати. Зазначимо, також подібними технологіями користується Google Photos та Flickr. Але все одно ще трапляється безліч помилок.

Так, у минулому році Google був змушений вибачитися після того, як двох темношкірих людей, позначених на фотографії, програма розпізнала, як "горил".