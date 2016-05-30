Зонд NASA "Юнона" увійшов у систему Юпітера

Як повідомляє NASA, зонд перетнув межу, за якою гравітація Юпітера діє сильніше, ніж гравітація Сонця, передає DT.UA. Зонд був запущений 5 років тому, за цей час на нього діяли три гравітаційні сили: Землі, Сонця і Юпітера.

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Тепер же "Юнона" увійшла в зону, в якій найбільш сильною гравітаційною силою є вплив Юпітера, а це означає, що небезпека того, що зонд відхилиться від заданої траєкторії, звелася до мінімуму.

Як заявив один з учасників місії "Юнона", "сила тяжіння Юпітера зрівнялася за своєю силою з тим, як на зонд діє гравітація Сонця. З завтрашнього дня і протягом всієї місії гравітація Юпітера буде домінувати та інші об'єкти Сонячної системи будуть впливати на траєкторію польоту зонда у вкрай незначній мірі".

"Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року, її наближення до Юпітера заплановано на 4 липня цього року. При наближенні до Юпітера зонд проведе невеликий розгінний маневр, який виведе його на стабільну орбіту навколо планети. За розрахунками NASA, "Юнона" здійснить 37 обертів навколо Юпітера, перебуваючи на відстані близько 5 тис. км над хмарами планети. Метою "Юнони" є вивчення походження Юпітера, його структури атмосфери і магнітосфери.