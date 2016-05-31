На знаменитій кометі виявили компоненти для виникнення життя
Астрофізики виявили в хмарі газу навколо комети Чурюмова-Герасименко амінокислоту гліцин і фосфор.
Робота вчених опублікована в журналі Science Advances, повідомляє N+1.
Амінокислота, яка входить в склад майже всіх відомих білків, була виявлена космічним апаратом Європейського Космічного Агентства "Розетта". Відкриття було зроблено за допомогою приладу ROSINA, що складається з двох мас-спектрометрів і датчика тиску.
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Крім гліцину вчені також виявили фосфор, який також є важливим компонентом для виникнення життя. Фосфати входять до складу ДНК, РНК і фосфоліпідів, які формують клітинні мембрани.
Відкриття, на думку вчених, свідчить на підтримку теорії про те, що комети могли доставити на Землю важливі для життя компоненти, що сформувалися в космосі.
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Гліцин у складі комет знаходять вже не вперше. У 2009 році NASA повідомило про те, що в рамках місії Stardust амінокислота була знайдена в хвості комети 81P/Вільда. Крім того, амінокислоти також знаходили в метеоритах і в складі хмар із газу та пилу.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Rosetta виявила в хмарі газу, що оточує комету Чурюмова-Герасименко, несподівано велику кількість молекул кисню.