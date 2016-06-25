Засновник Telegram відмовився видавати ключі шифрування третім особам

Про це Павло Дуров заявив виданню Известия.

"Telegram не видає дані або ключі шифрування третім особам, включаючи уряди. Закони, прийняті в окремих країнах, не вплинуть на цю політику", - зазначив він.

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Після того як в квітні 2014 року Дуров пішов з посади гендиректора «ВКонтакте», він зайнявся розвитком свого власного сервісу для обміну повідомленнями — месенджера Telegram. У цьому продукті використовується протокол передачі даних Mobile Telecommunication Protocol (MTProto), розроблений братом Павла Дурова Миколою, колишнім технічним директором «ВКонтакте».

Всі повідомлення, що передаються в цьому месенджері, шифруються і в такому вигляді зберігаються на серверах Telegram. Є і прямий вид шифрування. При створенні так званого секретного чату повідомлення шифруються за типом end-to-end шифрування, тобто повідомлення передаються між двома користувачами безпосередньо, оминаючи сервер, при цьому кожне повідомлення зашифровано.

Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ у третьому, остаточному читанні схвалила "антитерористичний" законопроект, внесений Іриною Яровою. Згідно з документом, збільшуються терміни і штрафи за кількома статтями, знижується вік відповідальності за злочини до 14 років. Законопроект, серед іншого, зобов'язує операторів зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам. Йдеться про листування, дзвінки і файлів, якими обмінюються користувачі.