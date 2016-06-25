Засновник Telegram відмовився видавати ключі шифрування третім особам
Засновник соцмережі «ВКонтакте» і месенджера Telegram Павло Дуров не буде виконувати вимогу "антитерористичного" закону Ярової, який зобов'язує видавати ключі для декодування шифрованих повідомлень спецслужбам.
Про це Павло Дуров заявив виданню Известия.
"Telegram не видає дані або ключі шифрування третім особам, включаючи уряди. Закони, прийняті в окремих країнах, не вплинуть на цю політику", - зазначив він.
Читайте такожФСБ отримала "зелене світло" на стеження в інтернеті: як правильно вийти з російських сервісів і сховатися від "всевидющого ока"
Після того як в квітні 2014 року Дуров пішов з посади гендиректора «ВКонтакте», він зайнявся розвитком свого власного сервісу для обміну повідомленнями — месенджера Telegram. У цьому продукті використовується протокол передачі даних Mobile Telecommunication Protocol (MTProto), розроблений братом Павла Дурова Миколою, колишнім технічним директором «ВКонтакте».
Всі повідомлення, що передаються в цьому месенджері, шифруються і в такому вигляді зберігаються на серверах Telegram. Є і прямий вид шифрування. При створенні так званого секретного чату повідомлення шифруються за типом end-to-end шифрування, тобто повідомлення передаються між двома користувачами безпосередньо, оминаючи сервер, при цьому кожне повідомлення зашифровано.
Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ у третьому, остаточному читанні схвалила "антитерористичний" законопроект, внесений Іриною Яровою. Згідно з документом, збільшуються терміни і штрафи за кількома статтями, знижується вік відповідальності за злочини до 14 років. Законопроект, серед іншого, зобов'язує операторів зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам. Йдеться про листування, дзвінки і файлів, якими обмінюються користувачі.