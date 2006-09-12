Найдорожчий ”Запорожець” в Україні (5 фото)
13:58, 12 вересня 2006Наука та IT
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Власник оцінює свого "жужика" у $15 тисяч
Після глобальної реставрації старий "Запорожець" можна перетворити на шикарне ретро-авто.
Власник "жужика" з Івано-Франківська перетворив свій "Запорожець" на справжній шедевр.
Автомобіль з оригінальним фарбуванням, шикарним салоном, "навороченими" колесами і двигуном від "Міцубісі" тепер він оцінює у 15 тисяч доларів.
Автолюбителі кажуть, що на сьогодні це найдорожчий "Запорожець" в Україні.
Газета "Сегодня"
Фото з сайту zaz-revolution.if.ua
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