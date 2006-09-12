Найдорожчий ”Запорожець” в Україні (5 фото)

Після глобальної реставрації старий "Запорожець" можна перетворити на шикарне ретро-авто.

Власник "жужика" з Івано-Франківська перетворив свій "Запорожець" на справжній шедевр.

Автомобіль з оригінальним фарбуванням, шикарним салоном, "навороченими" колесами і двигуном від "Міцубісі" тепер він оцінює у 15 тисяч доларів.

Автолюбителі кажуть, що на сьогодні це найдорожчий "Запорожець" в Україні.

Газета "Сегодня"

Фото з сайту zaz-revolution.if.ua