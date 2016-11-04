Компанія Google відкинула звинувачення Єврокомісії у зловживанні монополією

Як заявив віце-президент та юрисконсульт компанії Кент Уокер, ці звинувачення "демонструють, що переглянута Єврокомісією справа заснована на теорії, яка не відповідає реальності - тому, як більшість людей здійснюють покупки онлайн", передає Deutsche Welle.

Як наголосив представник Google, звинувачення з боку ЄК "є помилковими з точки зору закону та економіки".

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У липні 2016 року Європейська Комісія висунула проти Google обвинувачення у монополізації ринку. На думку ЄК, інтернет-гігант обмежує доступ конкурентів до ринку веб-реклами, надаючи найвищий пріоритет у пошуку власним сервісам онлайн-шопінгу.

Тепер, коли компанія офіційно відкинула звинувачення, Єврокомісія вивчить аргументи Google на свою користь на прийме відповідне рішення, цитує Reuters речника з Брюсселя. Компанії загрожує штраф розміром до 7,4 мільярда доларів США.