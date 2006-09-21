Шаттл ”Атлантіс” приземлився у Флориді

Шаттл "Атлантіс" успішно приземлився на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Про це РІА «Новости» повідомили в Центрі управління польотом в космічному Центрі НАСА імені Джонсона в Х`юстоні (штат Техас).

Раніше посадка планувалася на середу, але у вівторок було ухвалене рішення перенести посадку на четвер через несприятливі погодні умови на всіх трьох злітно-посадочних смугах, де може сісти шаттл.

Відповідаючи на питання про непізнані об`єкти, які раніше було знайдено безпосередньо поблизу від шаттла, представник Центру управління польотом Вільям ДЖЕФФ відзначив, що астронавти їх більше не бачили. "Під час учорашніх спостережень екіпаж так і не побачив цих об`єктів, видно, вони відлетіли", - сказав В.ДЖЕФФ.

Він відзначив, що всього було помічено чотири об`єкти. Експерти НАСА схиляються до думки, що це предмети, які вилетіли з вантажного відсіку. "Це може бути лід, пластикові пакети для сміття та інші дрібні предмети, які знаходились у вантажному відсіку і які астронавти використовували під час виходу у відкритий космос", - наголосив В.ДЖЕФФ.

За його словами, в результаті перевірок, проведених в середу, стало остаточно зрозуміло, що ці предмети не завдали ніякої шкоди шаттлу "Атлантіс", і космічний човник може зробити посадку.

Головним завданням місії шаттла було встановити на МКС 17-тонної конструкції з подальшим розташуванням на ній нових сонячних батарей. Це завдання було виконано, і тепер МКС може виробляти в два рази більше електроенергії. Це потрібно, зокрема, для повноцінного функціонування системи кондиціонування станції. Сонячні батареї і нова ферма, на якій вони кріпляться, були встановлені під час виходів у відкритий космос.

Наступний політ шаттла заплановано на грудень, пуск космічного човника "Дискавері" планується здійснити не раніше ніж 14 грудня, повідомляє прес-служба НАСА.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня з мису Канаверал (штат Флорида, США) відбувся запуск космічного корабля «Атлантіс» з шістьма астронавтами на борту. Серед членів екіпажу шаттла представник Канади і п`ять американців, одна з них - жінка-астронавт, американка українського походження Хайде-Марія СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР.

Після завершення польоту Х.-М.СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР має намір відвідати Україну, де в даний час живуть двоє братів і дві сестри її батька.