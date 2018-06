"Дочка" Google втілила в життя уявлення про залізного коня: робот їздить на колесах і вміє стрибати (відео)

Від інших моделей його відрізняє наявність коліс на кінцях «ніг», передає "Медуза".

Handle може їхати зі швидкістю 14 кілометрів на годину і стрибати на 1,2 м вгору. На одному заряді робот зростом два метри може проїхати 24 кілометри. Він також здатний переносити 45 кілограмів за допомогою коротких «рук».

Довідка. Alphabet Inc. - холдинг, розташований в Каліфорнії (США). Володіє декількома компаніями, що раніше належали Google Inc, і самою Google Inc в тому числі. На чолі холдингу знаходяться співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін.