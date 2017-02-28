"Дочка" Google втілила в життя уявлення про залізного коня: робот їздить на колесах і вміє стрибати (відео)
19:00, 28 лютого 2017Наука та IT
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Компанія Boston Dynamics, що належить Alphabet, показала нового робота - Handle.
Компанія Boston Dynamics, яка належить Alphabet, продемонструвала свого нового робота / скріншот
Від інших моделей його відрізняє наявність коліс на кінцях «ніг», передає "Медуза".
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Handle може їхати зі швидкістю 14 кілометрів на годину і стрибати на 1,2 м вгору. На одному заряді робот зростом два метри може проїхати 24 кілометри. Він також здатний переносити 45 кілограмів за допомогою коротких «рук».
Довідка. Alphabet Inc. - холдинг, розташований в Каліфорнії (США). Володіє декількома компаніями, що раніше належали Google Inc, і самою Google Inc в тому числі. На чолі холдингу знаходяться співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін.
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