В Австралії знайшли найдавніші сліди життя на землі

Австралійські і новозеландські вчені виявили найдавніші відомі науці рештки мікроорганізмів. Інформацію про дослідження опублікував Університет Нового Південного Уельсу (Австралія).

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Скам'янілості, яким 3,48 мільярда років, виявили біля гарячих джерел в регіоні Пілбара. Таким чином період появи на Землі найдавніших мікроорганізмів зрушився на 580 мільйонів років тому.

До цього найдавнішими доказами мікробного життя на землі вважалися поклади стародавніх грунтів віком з 2,7 - 2,9 млрд років в Південній Африці, що містять сліди органічних речовин.

"Наші відкриття говорять про те, що мікроорганізми з'явилися на суші набагато швидше, ніж вважалося до цього – приблизно на 580 мільйонів років раніше. Це може говорити про те, що життя спочатку з'явилося у прісноводних гарячих джерелах на суходолі, а не в океані, як прийнято вважати", - пояснила автор дослідження доктор Тара Джокич.

Вчені припускають, що таким же чином мікроорганізми могли з'явитися на Марсі.