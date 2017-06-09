Геологи визначили кількість води у гігантському підземному океані

Міжнародний колектив геологів оцінив запаси води, які містяться в гігантському підземному океані Землі. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Science Advances, коротко про нього повідомляє New Scientist.

На глибині від 410 до 660 кілометрів під поверхнею Землі, в шарі, який відокремлює верхню мантію від нижньої, міститься, згідно з оцінками вчених, стільки ж води, скільки і в Світовому океані.

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Розрахунки фахівців засновані на імітації умов, в яких знаходяться мінерали, зокрема рінгвудит, в мантії планети. Виявилося, що включення води в даний мінерал (1-2 відсотка за масою) надає йому спостережувану в'язкість.

У березні геохіміки з Росії, Франції і Німеччини виявили на глибині 410-660 кілометрів під поверхнею Землі океан архейського періоду (віком 2,7 мільярди років), обсяг якого (але не маса), за їх оцінками, в рази перевищує розміри Світового океану. Величезне водоймище розташоване під земною корою і сформоване у давнину в умовах високих тисків та температур (1530 градусів Цельсія). Вода в ньому укладена в кристалічну структуру мінералів.