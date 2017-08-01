Виявлено унікального "двоголового" кажана (фото)

Бразильські натуралісти розповіли про відкриття рідкісного "двоголового" кажана, третьої знахідки такого роду в історії науки, вивчення якої допоможе вченим зрозуміти, як виникають подібні порушення розвитку, передає РІА Новости з посиланням на інтернет-видання LiveScience.

"Я був абсолютно вражений цією знахідкою. Я побачив велику кількість кажанів у моїй кар'єрі, частина з яких мала вкрай цікаві риси анатомії, але жодна з них не може зрівнятися з цими "сіамськими близнюками", - розповідає Марсело Ногейра з університету північного Ріо-де-Жанейро.

Відкриття "сіамських" кажанів, як розповідає Ногейра, є ще більшою рідкістю, оскільки самки рукокрилих ссавців зазвичай мають лише одного нащадка. За весь час спостережень, за словами біолога, було відомо лише два випадки народження "двоголової" летючої миші — великого бурого кажана, тіло якого було знайдене біля порога однієї з канадських шкіл у 1969 році, й буроухого листоноса, знайденого в Белізі два роки тому.

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Тепер цю колекцію поповнила двоголова особина фруктоядного листоноса (Artibeus obscurus), тіло якого було знайдено жителями штату Еспіріту-Санту ще в 2001 році. Труп незвичайної кажана вони передали в руки Антоніо Пераччі, відомого бразильського зоолога, в чиїй домашній колекції він зберігався в заспиртованому вигляді доти, поки ним не зацікавилися Ногейра та його колеги.

Всебічно вивчивши його та освітивши за допомогою рентгена, вчені виявили, що "половинки" кажана залишалися незалежними один від одного приблизно до рівня грудної клітки, де вони з'єднувалися, в тому числі й на рівні хребта. За винятком двох голів, двох сердець й рудиментарної третьої руки, цей кажан у цілому мало відрізнявся за виглядом від його "одноголових" кузенів.

Судячи з того, що цей кажан був знайдений разом з плацентою, він, швидше за все, помер під час народження або загинув після викидня в його матері. Вивчення цих останків, як сподіваються вчені, допоможе зрозуміти, що призводить до появи аналогічних проблем розвитку й у людських дітей.

Як повідомляв УНІАН, вчені змогли уповільнити старіння мишей. Коли їм підсаджували у гіпоталамус стовбурові клітини, взяті з гіпоталамуса молодих мишей, через кілька місяців їхні когнітивні та фізичні якості починали випереджати ті ж якості однолітків. Тривалість життя таких мишей збільшувалася у середньому на 10%.