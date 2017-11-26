Мухи розносять набагато більше мікробів, ніж думали раніше - вчені

Американські ентомологи виявили, що кімнатні та м'ясні мухи є переносниками набагато більшої кількості збудників захворювань, ніж вважалося раніше. Вони здатні переносити більше 600 різних видів бактерій, про що свідчить аналіз ДНК.

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Багато з цих бактерій є збудниками хвороб людини, включаючи пневмонію, кишкові інфекції та зараження крові, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як показують експерименти, мухи переносять і поширюють бактерії, які живуть у них на лапках і крилах. Буквально кожен крок, який робить муха, призводить до поширення живих бактерій.

"Люди і раніше здогадувалися, що мухи розносять патогенні бактерії, але ніхто не підозрював про масштаби цього явища", - говорить один із авторів дослідження, професор Дональд Брайант з Університету штату Пенсільванія.

Вчені застосували метод аналізу ДНК під час вивчення мікробів, знайдених на і в тілі кімнатних (Musca domestica) та м'ясних (Chrysomya megacephala) мух.

Кімнатна муха, яка живе по всьому світу, виявилася переносником 351 виду бактерій. М'ясна муха, що мешкає в теплих країнах, є носієм 316 видів бактерій. Велика частина цих мікроорганізмів переноситься обома видами мух.

Дослідники, які опублікували отримані дані в журналі Scientific Reports, відзначають, що служби охорони здоров'я, можливо, недооцінюють роль мух у розповсюдженні інфекційних захворювань.

"Ми вважаємо, що виявлений механізм поширення патогенів, якому служби охорони здоров'я не надавали значення, - що мухи сприяють швидкому перенесенню хвороботворних мікроорганізмів під час епідемій", - говорить професор Брайант.

"Таму наступного разу на пікніку подумайте гарненько, чи варто їсти салат, на який сіла муха", - зауважує він.

Проте вчені вважають, що мухи можуть виконувати і корисну роль - вони є системою раннього попередження про наближення інфекції, нагадуючи дрони, які збирають інформацію про патогенні бактерії.

"Мух можна запускати у важкодоступні місця, а потім вивчати їх як збирачів біоматеріалу", - говорить науковий директор Технологічного університету Наньяну в Сінгапурі Стефан Шустер.

Кімнатні мухи відомі своєю зневагою до гігієни - вони воліють харчуватися гнилими продуктами, падлом і фекаліями. Вважається, що вони є рознощиками цілого ряду захворювань людини, свійської худоби та рослин.

М'ясні мухи часто з'являються біля тіл мертвих тварин. Вони поширені в міських районах і часто зустрічаються на території боєнь, м'ясопереробних підприємств і звалищ харчових відходів.