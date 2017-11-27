Ілона Маска назвали творцем біткойна

Колишній стажист SpaceX Сахіл Гупта заявив, що мільярдер Ілон Маск є творцем біткойна, відомим під псевдонімом Сатоши Накамото. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Cryptocoinsnews.

На підтвердження своїх слів Гупта розповів, що Маск добре орієнтується в програмній мові C++, яка і була використана в процесі створення биткоина.

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Крім цього, Маску притаманна «пристрасть до вирішення глобальних проблем». Уточнюється, що біткойн був створений під час світової фінансової кризи у 2008 році, як децентралізована валюта.

Також власник SpaceX зберігає повне мовчання про біткойни і ніяк не коментує новини про криптовалюту.

На завершення Гупта підкреслив, що Маск не потребує тих засобів, які він міг отримати після створення біткойна. Враховуючи сьогоднішній курс біткойна, Маск може отримати від його продажу близько $8 млрд, що більш ніж в два рази менше його офіційного капіталу – $19,7 млрд.

У свою чергу агентство висунуло кілька контраргументів. В першу чергу, на думку Cryptocoinsnews, 2008 рік став «найгіршим» для SpaceX і Tesla, що могло перешкодити Маску зосередитися на створенні проекту.

Крім того, Маск постійно перебуває під наглядом журналістів, будь-яка його діяльність простежується. І в-третіх, заяви мільярдера про біткойн можуть негативно вплинути на його курс. В одному з інтерв'ю Маска вже питали про криптовалюту. Тоді він відповів, що вважає біткойн «відносно гарною річчю», але він також є засобом для незаконних транзакцій.