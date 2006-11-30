Nokia приготувала 4 новинки (фото)

Один з найбільший виробників стільникових телефонів, фінська компанія Nokia анонсувала випуск чотирьох нових мобільних телефонів. На початку 2007 року на прилавках з`являться телефони моделей 2626, 6086, 6300 і смартфон 6290, повідомляється на офіційному сайті компанії.

Мобільний телефон Nokia 2626 стане найдешевшою новинкою з новорічної лінійки Nokia. Основний акцент фінські розробники зробили на корпусі телефону, який буде виконаний у кількох кольорових рішеннях, – наприклад, яскраво-червоному або темно-синьому. З додаткових функцій телефону варто відзначити вбудований радіотюнер.

Nokia 6300 стане, мабуть, першою спробою Nokia скласти конкуренцію Motorola і Samsung у сегменті надтонких телефонів. Мобільнику 6300, щоправда, не вдасться побити встановлений Samsung рекорд (6,9-міліметровий стільниковий SGH X820), товщина виконаного зі сталі і пластика мобільника складає менше 13,1 міліметра.

Розробники камерофона 6086 обіцяють масу функцій, інтуїтивне меню, а також велику і зручну клавіатуру.

Найдорожчим з представлених засобів зв`язку стане смартфон Nokia 6290 на базі 3 версії платформи S60 (ОС Symbian). Сумісний з сервісами 3G, а також здатний працювати з масою додатків.

Лента.ру