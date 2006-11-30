Ford представив п`ять нових джипів (10 фото)

Компанія Ford анонсувала позашляховики 2007 модельного року. На ринок вона представить п`ять оновлених джипів.

Багато хто відносить цей автомобіль до класу "вдала покупка за вигідною ціною".

Ford Escape продається в чотирьох різних комплектаціях XLS, XLT, Sport XLT, і з гібридним мотором.

Ford Escape

У комплектації XLS йде з 2,3-літровим двигуном потужністю 153 к.с., оснащеним 5-ступінчатою коробкою передач або 4-ступінчатим автоматом. XLT і Sport XLT одержали трилітровий двигун Duratec V6 потужністю 200 кінських сил.

Ford Escape

Всі автомобілі мають інтелектуальні 4WD системи, які автоматично передають обертовий момент на вісь, що має кращу тягу. При цьому забезпечується відмінну стабільність автомобіля і економічність пального.

Escape Hybrid був представлений ще в 2004 р., він є першим американським гібридним автомобілем, який став найекономічнішим позашляховиком в світі.

Ford Escape Hybrid

На одному повному баку цього авто можна проїхати до 700 кілометрів. Зовнішніх відмінностей від звичного Escape він не має.

Ford Escape Hybrid

Ford Explorer дотепер є одним з найпопулярніших джипів Америки, протягом минулих 14 років він був на піку популярності. Проте це не заважає виробнику постійно удосконалювати модель.

Ford Explorer

Оновлене авто одержало хромовані грати радіатора, нові задні двері і фари. Також була підвищена шумоізоляція салону. В цілому автомобіль має новий привабливий вигляд і, можливо, матиме хороший попит у споживачів.

Ford Explorer

Explorer 2007 р. оснащуватиметься двома типами двигунів: 4-мотором V6 потужністю 210 к.с. з 5-ступінчатою автоматичною коробкою передач і 4,6-літровим мотором V8 потужністю 292 к.с. з 6-ступінчатою автоматичною трансмісією. Цей автомобіль не лякає серйозне бездоріжжя, тому що з системою Control Trac 4WD йому легко долати перешкоди.

Новий Ford Expedition – це величезний повноцінний позашляховик, визнаний сімейний джип. Модель одержить в новому році сучасний 5,4-літровий мотор Triton V8, який забезпечує хорошу тягу при порівняно невеликій витраті пального.

Ford Expedition

Автомобіль оснащений системою Control Trac 4WD, яка дозволяє вибирати чотири рівні настройок руху. Також Expedition обладнаний системами контролю стабільності AdvanceTrac і Roll Stability Control, завдяки цим нововведення машина легко управляється на слизьких поверхнях.

Ford Expedition

Ford Expedition оснащений додатковим третім рядом сидінь, за допомогою якого автомобіль здатний перевозити до 9 чоловік. А якщо скласти ці два ряди сидінь, то Expedition перетвориться на досить місткий фургон.

Ford Explorer Sport Trac вважається новою моделлю в лінійці пікапів Ford.

Ford Explorer Sport Trac

Автомобіль Sport Trac унікальний своїм подвійним призначенням, він може бути як п`ятимісцевим позашляховиком, так і повноцінним пікапом з розміром кузова близько 4 футів.

Ford Explorer Sport Trac

Автомобіль оснащений мотором V6 і автоматичною 5-ступінчатою коробкою. Функція ABS у нього встановлена в стандартній комплектації.

Авто.Утро.ру