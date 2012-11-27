Торгівельні автомати не влаштовують просунутих користувачів (опитування)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації Intel (США).

Проте багато респондентів вважають, що ці «пристрої морально застаріли і часто від них немає користі».

Основні недоліки включають «обмежені можливості для оплати» (49% опитаних); «непрацююче обладнання» (48%) і «недостатній асортимент» (46%).

Іноді люди бувають настільки роздратованими, що копають торговельні автомати. 15% респондентів зізналися, що хоча б раз у житті діяли на автомати з фізичною силою, а 10% учасників опитування сказали, що лаялися і кричали в подібних ситуаціях. 34% людей бурчать на навколишніх і лише чверть опитаних (26%) звертаються з претензіями до відповідних органів.

«Подібний стан речей не може влаштовувати ані покупців, ані власників торговельних автоматів», - зазначається у повідомленні.

Дослідження показало, що користувачі торговельних автоматів «мають чітке уявлення про те, які торговельні автомати вони хотіли б бачити в майбутньому».

Основні вимоги, що висуваються до автоматичних пристроїв роздрібної торгівлі: «сенсорний дисплей» (73% опитаних); «екрани високої чіткості» (59%) і «більш інтуїтивно зрозумілий призначений для користувача інтерфейс», чверть опитаних (25%) хотіли б «керувати пристроями за допомогою голосових команд», а 17% мріють про те, щоб мати «можливість двостороннього спілкування з торговельними пристроями».

Крім інтерактивних функцій користувачі хотіли б, щоб торговельні автомати підтримували можливості соціальних мереж. Зростає потреба у використанні подібних пристроїв, які більше персоналізовані і соціально орієнтовані. Майже дві третини опитаних хотіли б «одержувати знижки за лояльність» (62%); 39% – можливість проглядати відгуки і рекомендації інших; а 30% – встановлювати призначені для користувача налаштування в автоматах, якими вони користуються регулярно.

Користувачі також хочуть, щоб торговельні автомати майбутнього пропонували не лише продукти і напої. 55% хотіли б мати можливість заряджати з їх допомогою свої мобільні телефони. Послуга безкоштовного доступу до Інтернету через мережі Wi-Fi також популярна (54%), так само як і послуга роздрукування зображень з карт пам'яті (50%). 38% респондентів хотіли б в бездротовому режимі розплачуватися зі своїх смартфонів.

Довідка УНІАН. Intel – світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів. Чистий дохід корпорації у 2011 році становив 12,9 млрд дол. (за системою GAAP), виручка - 54 млрд дол.