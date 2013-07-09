На Банковій створили антипіратську підгрупу

Таке рішення було ухвалено під час засідання міжвідомчої робочої групи, яка діє в рамках «Відкритої розмови», повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича.

Зокрема, на засіданні була підтримана відповідна пропозиція прес-секретаря Президента України, керівника Міжвідомчої робочої групи Дарії Чепак.

Виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина Мясникова зауважила в ході засідання, що піратство наносить багатомільйонні збитки державі та легальним виробникам контенту. «Найбільш поширеними формами піратства є надання незаконного доступу до контенту через супутникові мережі, нелегальне поширення іноземних каналів мовлення», - сказала вона. За її словами, на сьогоднішній день піратство набуло системного характеру, правовласники не в змозі самостійно захистити свої права, тому необхідне залучення правоохоронних органів.

Учасники «Відкритої розмови» дійшли згоди створити цю робочу підгрупу в межах робочої групи щодо сприятливого інвестиційного клімату, розвитку телерадіомовлення та індустрії преси в Україні, яку очолює голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр Курдінович, зазначається в повідомленні.

До роботи цієї підгрупи долучаться і правоохоронці. Заступник начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков зазначив, що до обговорення цього питання необхідно залучати також об’єднання правовласників. «Основна умова настання кримінальної відповідальності за 176 статтею – це матеріальна шкода у значному розмірі. Виникає багато питань як розраховується ця шкода», - сказав Бурлаков.

Він додав, що до цієї роботи буде долучено Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС.

Також вирішено долучити до роботи підгрупи фахівців з Міністерства освіти і науки України з питань захисту інтелектуальної власності.