В лісах Норвегії з'явилася сталева павутина

Вона працює в рамках Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і зовні нагадує павутину, повідомляє Лента.ру з посиланням на New Scientist.

Система - мережа сталевих труб, які є антенами акустичного детектора. Вона здатна на частотах нижче 20 герц вловлювати інфразвук.

Цей діапазон коливань повітря не здатне сприймати людське вухо, однак саме на таких частотах можлива реєстрація відгомонів ядерного вибуху.

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Всього таких станцій налічується 60. Розташовані вони в 35 країнах світу, які підписали договір. Системи здатні розпізнавати розташування вулканічної активності, відстежувати траєкторії метеорів в атмосфері, погодні та інші явища.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був прийнятий 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 10 вересня 1996 року. Відповідно до першої його статті, кожна держава-учасниця зобов'язується не проводити випробувальний вибух ядерної зброї і будь-який інший ядерний вибух, а також заборонити і запобігати подібним вибухам в місцях, що перебувають під його юрисдикцією або контролем.