Археологи знайшли горщик із золотими монетами, закопаний 2500 років тому (фото)

Дослідники вважають, що монети, ймовірно, були виготовлені у V столітті до н. е.

Археологи виявили схованку з перськими золотими монетами в стародавньому місті Нотіон на заході Туреччини. Монети, закопані в невеликий горщик понад два тисячоліття тому, можливо, використовувалися для оплати найманих солдатів під час конфліктів між перськими та афінськими військами. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що відкриття було зроблено у 2023 році дослідниками з Мічиганського університету в рамках археологічної експедиції в Нотіоні. Нещодавно Міністерство культури та туризму Туреччини схвалило публікацію результатів, що дозволило експертам дослідити скарб, який залишався прихованим з давніх часів.

Скарб містить даріки - золоті монети, випущені Ахеменідською Перською імперією. На кожній монеті зображено лучника, що стоїть на колінах, - зображення, яке стало візитною карткою перської золотої валюти. Дослідники вважають, що монети, ймовірно, були виготовлені у V столітті до н. е., можливо, у Сардісі, стародавньому місті, розташованому приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Нотіона.

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Важливо, що знахідка такого закопаного скарбу монет - надзвичайно незвичайне явище. Люди, які ховали цінні монети, зазвичай розраховували повернутися й забрати їх пізніше, а це означає, що власник цього скарбу, ймовірно, зіткнувся з несподіваною подією, яка унеможливила його виявлення.

За словами Крістофера Ратте, професора давнього середземноморського мистецтва та археології в Мічиганському університеті й директора археологічної служби Нотіона, знахідка вказує на раптовий збій у планах власника.

"Скарб було знайдено в кутку кімнати у споруді, похованій під елліністичним будинком. Імовірно, він зберігався там з міркувань безпеки і з якоїсь причини так і не був знайдений. Ніхто ніколи не закопує скарб монет, особливо з дорогоцінних металів, не маючи наміру його дістати. Тому лише найсерйозніше нещастя може пояснити збереження такого скарбу", - сказав він.

Як пояснила археологічна служба, це нещастя могло бути пов’язане з конфліктами, що оточували Нотіон. Місто розташовувалося на західному узбережжі сучасної Туреччини і стало стратегічним пунктом у суперництві між перськими та грецькими державами.

У VI столітті до н. е. це місце входило до складу Перської імперії, пізніше перейшло під грецький контроль, а потім знову опинилося під перським пануванням до приходу Олександра Великого в 334 році до н. е. Ці постійні політичні зміни поставили місто в центр регіональних конфліктів.

Золото могло використовуватися для оплати солдатів

Зазначається, що найбільш інтригуюче пояснення полягає в тому, що монети були пов’язані з оплатою найманих військ. Стародавні армії часто залежали від найманців, і утримання цих солдатів вимагало надійного джерела грошей. Історичні записи Ксенофона вказують на те, що один дарик приблизно відповідав місячній зарплаті солдата.

Таким чином, велика колекція цих золотих монет могла слугувати військовим фондом для майбутньої кампанії. Дослідники, як і раніше, обережно ставляться до цієї ідеї. Ратте пояснив:

"Це, як і раніше, цікаво й важливо, але втрата знань незліченна. У випадку з цим скарбом ми точно знаємо, де його було знайдено, і маємо безліч непрямих доказів того, коли його було заховано, ймовірно, наприкінці V століття до н. е.".

Цікаво, що грецькі історики зафіксували використання іноземних найманців під час конфліктів між афінськими та перськими військами в районі Нотіону. Якщо армія зазнавала поразки або військова операція раптово завершувалася, особа, відповідальна за монети, могла не повернутися за ними.

Інша можливість полягає в тому, що золото використовувалося для інших цілей. Оскільки Нотіон був важливим військовим портом, монети могли також бути частиною платежів, пов’язаних із будівельними роботами або благоустроєм набережної.

Стародавні перські монети розкривають історію

Важливо, що скарб також надає дослідникам новий спосіб вивчення хронології перських дариків. Ці монети використовувалися з VI століття до н. е. до приходу до влади Олександра Великого близько 330 р. до н. е., при цьому їхній дизайн лише незначно змінювався з часом. Ці невеликі стилістичні відмінності мають важливе значення, оскільки допомагають фахівцям визначити, коли були виготовлені окремі монети.

Нещодавно виявлена група монет супроводжується археологічними свідченнями, які допомагають встановити її датування, створюючи корисну відправну точку для майбутніх досліджень. Ратте пояснив:

"Цей скарб дозволить отримати точну дату, яка послужить відправною точкою для уточнення хронології всієї серії монет".

Ендрю Медоуз, колишній куратор колекції монет у Британському музеї та Американському нумізматичному товаристві, а нині співробітник Оксфордського університету, пояснив, що це відкриття є важливою знахідкою для дослідників, які вивчають перську валюту.

"Якщо це вдасться точно встановити іншими способами, що дозволить нам уточнити хронологію ахеменідських золотих монет, це буде вражаюча знахідка… що має першорядне значення", - повідомляється в прес-релізі, опублікованому Мічиганським університетом.

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