На 2000-річному снаряді для пращі зі Святої Землі виявлено похмуре послання для ворогів

Ізраїльські археологи виявили свинцевий снаряд для пращі віком 2000 років із похмурим саркастичним написом грецькою мовою, адресованим ворогам. Як пише livescience.com, снаряд був знайдений у 2025 році під час розкопок некрополя в руїнах стародавнього міста Гіппос, розташованого приблизно за милю на схід від Галілейського моря. Розплавлений свинець для боєприпасів був залитий у форму з грецькими літерами, що означають "навчатися".

Стародавні боєприпаси

Археологи вважають, що снаряд, ймовірно, випустив захисник з міських стін, які виходили на дорогу. Куля лимонної форми виготовлена з свинцю і має довжину близько 3,2 сантиметра. Одна сторона була зруйнована сильним ударом, і археологи оцінюють її початкову вагу приблизно в 45 грамів.

У дослідженні, опублікованому в журналі Palestine Exploration Quarterly, зазначається, що на таких снарядах часто були вигравірувані імена богів, міст або воєначальників, таких як Юлій Цезар, або магічні символи, наприклад, тризуби, блискавки або скорпіони, які, як вважалося, наділяли їх силою.

Однак на одній стороні снаряда з Гіппоса вигравірувані грецькі літери ΜΑΘΟΥ. Автори дослідження інтерпретували цей напис як форму грецького слова "mathaíno", що означає "вчитися", і вважають, що написання вказує на те, що це був наказовий спосіб, який означав щось на кшталт "Запам'ятай урок".

Подібні свинцеві снаряди з похмурим гумором вже знаходили в цьому регіоні – з написами, що означають "лови" і "спробуй".

"Це відображає місцевий саркастичний гумор з боку захисників міста, які хотіли дати своїм ворогам урок з посмішкою", – йдеться в заяві Майкла Ейзенберга, археолога з Університету Хайфи.

Раніше вчені виявили "фабрику" часів неандертальців з виробництва кісткового жиру, вік якої становить 125 000 років.

