Їх було знайдено в перуанському храмі.

Археологи розкопали чотири людські останки, яким, як вважається, понад 3 тисячі років. Їх було виявлено на ділянці безплідної землі на півночі Перу, де, швидше за все, знаходиться церемоніальний храм на честь богів давньої місцевої культури, пише Reuters.

Зазначається, що рештки були знайдені між глиняними та кам'яними стінами поблизу долини в сухій прибережній провінції Віру, що у південноамериканському регіоні Ла-Лібертад, де впродовж тисячоліть існувало багато великих стародавніх культур.

Археолог з Національного університету Трухільйо в Перу Ферен Кастілло розповів, що решткам та стінам, можливо, від 3100 до 3800 років.

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"Це дозволяє нам мати чітке уявлення про культурну еволюцію в цій місцевості. Це також показує важливість цього місця. Люди протягом тривалого часу хотіли бути похованими в храмах, тому що це дуже священні місця для них", - пояснив Кастілло.

У виданні додали, що Перу є багатим на археологічні пам'ятки різного віку. Ця країна понад 500 років тому була домівкою для імперії інків, яка домінувала на великій території у південній частині континенту від південного Еквадору та Колумбії до центрального Чилі перед тим, як туди прийшли іспанські конкістадори.

"Минулого місяця дослідники з Ла-Лібертад оголосили про знахідку скелетів 11 осіб "високого класу", що датуються 800-річною давністю. Вони були знайдені поблизу Чан-Чан, найбільшої глиняної цитаделі в Америці, побудованої представниками культури Чіму, чиє панування охоплювало значну частину північного узбережжя Перу", - нагадали у матеріалі.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, у Помпеях археологи знайшли останки чоловіка і жінки, які загинули, коли шукали укриття під час виверження вулкана Везувій у 79 році н. е.

"Жінка була знайдена на ліжку. З нею була невелика схованка зі скарбами: золотими, срібними та бронзовими монетами, а також деякі коштовності, включно з парою золотих і перлинних сережок", - розповіли археологи.

Також повідомлялось, що в Індії археологи розкопали тисячолітній трубопровід, який свідчить про існування давньої практики управління водними ресурсами, що практикувалася людьми ще 2600 років тому.

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