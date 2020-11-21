Адміністрація Twitter має намір передати контроль над офіційним обліковим записом президента США демократу Джо Байдену в день інавгурації.
Читайте такожTwitter запустивши функцію зникаючих твітів по всьому світу Про це повідомив представник соцмережі Нік Пасіліо.
Дональд Трамп публікує свої заяви в особистому акаунті.
Пасіліо уточнив, що мова йде про обліковий запис @POTUS (President of the United States), також будуть передані ще кілька акаунтів, у тому числі @FLOTUS (First Lady of the United States) і @PressSec.
"Twitter активно готується підтримати передачу відомчих акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року», - наводить заяву Пасіліо телеканал CNN, передає kommersant. Інавгурація нового президента США призначена на 20 січня.
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