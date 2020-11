Мова йде про обліковий запис @ POTUS (президент Сполучених Штатів).

Адміністрація Twitter має намір передати контроль над офіційним обліковим записом президента США демократу Джо Байдену в день інавгурації.

Читайте такожTwitter запустивши функцію зникаючих твітів по всьому світу Про це повідомив представник соцмережі Нік Пасіліо.

Дональд Трамп публікує свої заяви в особистому акаунті.

Пасіліо уточнив, що мова йде про обліковий запис @POTUS (President of the United States), також будуть передані ще кілька акаунтів, у тому числі @FLOTUS (First Lady of the United States) і @PressSec.

"Twitter активно готується підтримати передачу відомчих акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року», - наводить заяву Пасіліо телеканал CNN, передає kommersant. Інавгурація нового президента США призначена на 20 січня.

