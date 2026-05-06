Україна отримала координати тисяч російських об’єктів через Starlink, – The Times

Під виглядом технічної підтримки бійці ЗСУ збирали дані користувачів.

Українські кіберпідрозділи провели операцію, в ході якої отримали координати тисяч російських позицій, використовуючи вразливості в системі реєстрації супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє The Times з посиланням на учасників операції та військових.

За даними видання, йдеться про дії так званої 256-ї кіберштурмової групи, яка працювала спільно з підрозділами на лінії фронту.

Після того як на запит Києва компанія SpaceX запровадила обов'язкову реєстрацію терміналів Starlink на українській території, неавторизовані пристрої були заблоковані. Це торкнулося й російських сил, які, як стверджується, використовували десятки тисяч нелегально ввезених терміналів для керування дронами та координації військ.

Українські хакери скористалися ситуацією, створивши в Telegram канал, де пропонували "допомогу" в реєстрації пристроїв за криптовалюту. Під виглядом технічної підтримки вони збирали дані користувачів.

"Спочатку ми запитували серійні номери, а потім поступово доходили до координат GPS", – розповів учасник групи з позивним Goldfinger.

У результаті вдалося отримати дані про понад 2600 терміналів.

Зібрані координати передавалися українським військовим підрозділам і Міністерству оборони. Це дозволило виявляти командні пункти, позиції операторів дронів, укриття та логістичні вузли.

Один з офіцерів розвідки 128-ї бригади зазначив, що такі дані дозволяли швидко ідентифікувати позиції противника і наносити удари.

"Тепер ми бачимо, де вони знаходяться… і передаємо координати для ураження", – сказав він.

За словами українських військових, операція мала відчутний тактичний результат. У зоні відповідальності однієї з бригад інтенсивність російських ударів знизилася приблизно на 45%.

Крім того, російські військові, як стверджується, часто не залишали розкриті позиції – або через страх визнати витік інформації, або через складність переміщення поблизу лінії фронту.

Системи Starlink активно використовуються обома сторонами конфлікту для управління безпілотниками, зв'язку між підрозділами, навігації та координації операцій.

"З 2025 року вони почали використовувати Starlink для управління великими дронами… це давало їм перевагу", – зазначив Голдфінгер.

Після блокування терміналів російські сили почали застосовувати альтернативні рішення, включаючи створення наземних Wi-Fi-мостів між позиціями, що також робить їх більш помітними.

За даними The Times, українські кіберпідрозділи також зламували поштові акаунти російських чиновників і бізнесменів, виявляли ланцюжки співпраці із західними компаніями, допомагали знаходити об’єкти оборонної промисловості.

Частина таких цілей згодом піддавалася ударам, у тому числі із застосуванням далекобійної зброї. Військові відзначають, що роль цифрових технологій та автоматизації в конфлікті стрімко зростає.

"Я бачу картину, в якій через п’ять років люди будуть потрібні все менше. Це лякає", – заявив один з українських офіцерів.

Використання Starlink проти армії РФ

Зазначимо, російські окупанти продовжують шукати альтернативи системі Starlink для керування дронами, атакуючи ближній тил Сил оборони. За словами українських військових, результативність російських дронів "Молнія" істотно знизилася, коли РФ втратила доступ до Starlink.

Після того, як росіяни втратили доступ до супутникового інтернету Starlink, українські війська змогли досягти найбільших територіальних успіхів за понад два роки, відбивши близько 400 кв. м. територій.

