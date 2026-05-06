В Україні зʼявляться приватні військові компанії, закон мають ухвалити цього року, - президент

Це має стати реальною бізнес-можливістю для українських військових після війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути готовою дати відповідь на світовий попит у сфері експорту безпеки. З цією метою треба визначити рамки і законодавчу основу для участі українських військових у приватних військових кампаніях за кордоном після війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців за підсумками наради щодо деяких особливих післявоєнних можливостей українських воїнів.

"Увесь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона", – повідомив Зеленський.

У цьому зв’язку, як зазначив президент, Міністерство внутрішніх справ України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі "військовими компаніями".

"Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки", – наголосив Зеленський.

Реформи для військових

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський розповів про намір впровадження реформи зі збільшення фінансового забезпечення військових.

Зокрема, має бути забезпечено впровадження спеціальних контрактів для українських піхотинців із виплатами в рамках 250-400 тисяч гривень в залежності від виконання бойових завдань.

