Вчені прикріпили датчики до акул: те, що вони зафіксували в океані, стало відкриттям

Морські хижаки на глибині понад 1000 метрів допомогли заповнити "білі плями" в наукових дослідженнях Землі.

Дослідники з Університету Маямі виявили, що звичайне спостереження за міграцією акул може стати ключем до точного прогнозування клімату, пише BBC Wildlife.

Йдеться про те, що науковці інтегрували дані з датчиків, встановлених на хижаках, у глобальну кліматичну модель, що було зроблено вперше в історії.

Для експерименту вони обрали синіх акул та акул-мако, які мешкають у Північно-Західній Атлантиці. Виявилося, що ці риби є ідеальними "лаборантами", адже вони постійно перебувають у русі та пірнають на величезну глибину, недоступну для багатьох приладів.

За наявними даними, під час дослідження акули передали понад 8200 температурних профілів. Хижаки фіксували зміни температури до 20°C, опускаючись майже на 2000 метрів. Це дозволило вченим зазирнути у віддалені райони океану, які раніше було вкрай важко спостерігати за допомогою супутників або буїв.

Так, точність кліматичних прогнозів у прибережних зонах зросла майже вдвічі. Використання "акулячих даних" дозволило зменшити помилки у визначенні температури води на 40%, що має величезне значення для мешканців узбережжя та рибальства.

"Акули вже переміщуються через ті частини океану, які нам важко спостерігати", – зазначає провідна авторка дослідження Лора Макдоннелл.

На думку експертів, такий метод дозволяє краще планувати ресурси та реагувати на природні зміни. Хоча тварини не замінять традиційні системи моніторингу, вони стали незамінними помічниками в аналізі найбільш динамічних частин світового океану.

Що приховувала косистема островів Палау

Раніше УНІАН писав, що вчені виявили ізольоване озеро, яке існує ще з часів останнього льодовикового періоду і було повністю відрізане від океану тисячі років. У цій "замкненій екосистемі" збереглися унікальні живі організми, зокрема мільйони рідкісних золотих медуз. Вони еволюціонували окремо від решти світу й мають незвичну поведінку, зокрема синхронні щоденні міграції за сонцем. Завдяки відсутності хижаків і стабільним умовам ці істоти утворили майже самодостатній природний світ. Водночас екосистема дуже крихка й чутлива до змін клімату.

