Коли пити вітамін D, щоб він справді подіяв: відповідь дієтологів

Вони назвали групи людей, яким найважче отримати норму природним шляхом.

Визначити ідеальний час для прийому "сонячного вітаміну" не так просто, як здається на перший погляд. Його ефективність напряму залежить від вашого графіка харчування, пише Prevention.

Вітамін D, відомий як кальциферол, критично важливий для засвоєння кальцію та підтримки імунної системи. Проте, як зазначають експерти, просто випити пігулку недостатньо. Оскільки цей вітамін є жиророзчинним, його обов’язково потрібно поєднувати з певними продуктами.

Головне правило – прив'язка до їжі. Як зазначила Джессіка Кордінг, доктор медичних наук. На її думку, для більшості людей це означає - випити добавку під час основного прийому страв.

Цікавим залишається питання: чи варто пити ввечері?. Деякі дослідження припускають, що вітамін D може впливати на мелатонін – гормон сну.

"Іноді, якщо я працюю з кимось, хто має проблеми зі сном, я прошу їх перейти на прийом вітаміну D ввечері", – ділиться досвідом Кордінг, додаючи, що підтримка достатнього рівня цього вітаміну може навпаки покращити якість відпочинку.

Кому добавки потрібні першочергово

За словами експертів, існують групи людей, яким найважче отримати норму природним шляхом. Зокрема, це мешканці холодних регіонів, люди з темним відтінком шкіри, літні люди та вегани.

Дієтологиня Кері Ганс радить звертати увагу на форму випуску:

"Я б обрала вітамін D у формі D3 (холекальциферол), який легше доступний організму, ніж D2".

Також фахівці рекомендують шукати варіанти з вітаміном K2, який підсилює поглинання.

Водночас надмірна кількість вітаміну D може бути токсичною. Як йдеться у матеріалі, це призводить до накопичення кальцію в крові, що загрожує нудотою, слабкістю та навіть проблемами з нирками. Проте більшість дорослих можуть безпечно приймати до 4 000 МО на день.

"Золотий стандарт – це здати аналізи крові, щоб зрозуміти, на якому ти етапі", – резюмує Кордінг.

Інші корисні поради

Раніше УНІАН писав про список із 6 видів риби, в якій багато вітаміну D. Лідером за вмістом вважається райдужна форель – одна порція покриває понад 80% добової норми. Крім того, вона багата на омега-3 жирні кислоти, вітамін B12 і селен.

