Обмеження на 9 травня: Берлін вводить заборону на символіку СРСР та РФ

Поліція Берліна заборонила використання низки символів 8–9 травня через можливі провокації.

Влада Берліна ввела обмеження на використання радянської символіки під час пам'ятних заходів 8 і 9 травня, пояснивши рішення міркуваннями безпеки на тлі триваючої війни Росії проти України, пише DW.

Подібні заборони були застосовані вперше у 2022 році. Низка цих рішень раніше оскаржувалася в судах. В окремих випадках суди частково пом’якшували обмеження, зокрема щодо радянської символіки, проте загалом визнавали право поліції вводити заходи для забезпечення безпеки.

Як повідомляє Deutsche Welle, заборона діятиме поблизу ключових меморіалів часів Другої світової війни, де традиційно проходять церемонії пам'яті. Згідно з розпорядженням поліції, на окремих локаціях заборонено демонструвати: прапори та символіку Радянського Союзу і Росії, військову форму та атрибутику, знаки, які можуть бути інтерпретовані як підтримка війни.

Також під обмеження можуть підпадати інші візуальні елементи, якщо правоохоронні органи вважатимуть їх здатними "провокувати конфлікти або порушувати громадський порядок".

У поліції Берліна підкреслюють, що заходи спрямовані на запобігання можливих сутичок.

У матеріалі наводиться позиція правоохоронців, згідно з якою такі обмеження необхідні, щоб не допустити використання пам'ятних заходів "у політичних цілях" та уникнути ескалації напруженості між учасниками.

8 і 9 травня залишаються важливими датами пам'яті в Німеччині, пов'язаними із закінченням Другої світової війни в Європі. В останні роки ці заходи проходять у більш напруженій атмосфері через політичний контекст і війну в Україні. Берлінська влада наголошує, що мета обмежень – зберегти характер пам'ятних заходів і запобігти можливим провокаціям.

9 травня в контексті війни РФ проти України

Нагадаємо, Росія в односторонньому порядку оголосила про введення перемир'я на 8-9 травня 2026 року для проведення параду перемоги. Однак Україна відкинула пропозиції супротивника і запропонувала інші дати початку оголошення перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на тлі побоювань ударів з боку України посилює захист Москви до 9 травня – туди перекидають системи ППО з інших регіонів.

