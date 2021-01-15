Сьогодні, 15 січня, відзначається 20-річчя сайту Вікіпедія. Вікіпедія - це вільна інтернет-енциклопедія. Статті на сайті пишуться добровольцями. Головні принципи ресурсу - неупередженість і об'єктивність. Всі статті на ресурсі повинні мати посилання на авторитетні джерела. Нині вільна енциклопедія налічує понад 55 млн статей на 314 мовах, написаних редакторами-добровольцями.

Історія створення ресурсу

Енциклопедія з'явилася 15 січня 2001 року як частина безкоштовної англомовної енциклопедії Нупедії. Її заснували Джиммі Вейлс, CEO Bomis, і Ларрі Сенгер, головний редактор Нупедії. Спочатку Вікіпедія використовувалася лише для попередньої обробки матеріалу для Нупедії.

Перші матеріали писали автори Нупедії. До кінця першого року існування Вікіпедія налічувала вже близько 20 тисяч статей на 18 мовах. У 2003 році був створений благодійний фонд Wikimedia Foundation, який донині керує роботою проекту. Відтоді інформація в енциклопедію додавалася ентузіастами, а сам сайт існує на благодійні пожертви.

Цікаві факти про Вікіпедію

Вікіпедія є не тільки авторитетним джерелом інформації для багатьох людей, але також багато в чому перевершує існуючі енциклопедії. У 2016 році вчені з Гарварду заявили, що статті у Вікіпедії більш нейтральні, ніж в авторитетній енциклопедії "Британніці".

У 2019 році з'ясувалося, що понад 60 тисяч статей у шотландській англійській версії створені одним американським підлітком, який не володіє мовою.

Сторінка Вікіпедії, яка редагувалася найчастіше, це англійська стаття про 43 президента США Джорджа Буша-молодшого. Її правили 45,862 рази.

Найбільше матеріалів (30 %) на Вікіпедії відноситься до тематики "Культура і мистецтво". На другому місці (15%) - "Біографії та особистості", на третьому (14%) - тематика "Географія і місця".

Енциклопедія отримує від 25 до 60 тисяч запитів від користувачів в секунду.

У 2006 році кілька членів Конгресу США були спіймані на редагуванні статей на Вікіпедії про себе, щоб виставити себе в кращому світлі. Через цей інцидент протягом тижня весь Конгрес США був заблокований у Вікіпедії.

На ресурсі присутні тексти на більш ніж 300 мовах світу. Більшість статей на рідкісних мовах - це не переклади, а самостійний матеріал.

На сайті міститься список незвичайних статей, який склали користувачі енциклопедії. Ці статті вважаються або нетиповими в форматі Вікіпедії, або несерйозними і химерними.

Вікіпедія є першим сайтом в пошуковій видачі за багатьма пошуковими запитами і п'ятим найбільш відвідуваним сайтом у світі. Сайт вважається найпопулярнішим і найбільшим довідником на планеті.

У 2006 році на ресурсі було створено понад 6 тисяч статей на неіснуючій "сибірській" мові, яка була сумішшю регіональних російських говірок і лайки. Цією мовою було написано більше статей, ніж узбецькою та білоруською. Лише через рік розділ був помічений і видалений.

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Автор: Катерина Пулатова