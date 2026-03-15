Китай побудує мегагреблю в Тибеті: новий проєкт ще більше сповільнить обертання Землі

Нова станція обіцяє стати найбільшою у світі, перевершивши за потужністю знамениту греблю "Три ущелини".

Одна гігантська гребля вже трохи змінила обертання нашої планети. Коли величезне водосховище греблі "Три ущелини" в Китаї наповнилося десятками мільярдів тонн води, розрахунки NASA показали, що додаткова маса збільшила тривалість кожного дня приблизно на 0,06 мікросекунди і змістила вісь обертання Землі приблизно на 2 сантиметри.

Тепер Пекін рухається вперед із ще більш амбітним проєктом на Тибетському нагір'ї. Очікується, що новий гідроенергетичний комплекс, запланований у повіті Медог у Тибеті, стане найбільшою системою гребель на планеті з річним виробництвом приблизно втричі більшим, ніж у "Трьох ущелинах", і вартістю близько 1,2 трильйона юанів, пише Econews.

Прем'єр Держради КНР Лі Цян уже назвав це "проектом століття", який може змінити глобальні поставки чистої енергії.

Як гігантське водосховище може уповільнити обертання планети

У 2005 році вчені з Лабораторії реактивного руху NASA змоделювали, що станеться, якщо водосховище "Три ущелини" досягне повної потужності. Їхній висновок був вражаючим, навіть якщо цифри були невеликими. Накопичена вода подовжить день приблизно на шістдесят мільярдних часток секунди і змістить полюс обертання приблизно на два сантиметри.

Щоб пояснити це, геофізик NASA Бенджамін Фонг Чао використав просту ідею, знайому з фігурного катання. Коли маса зміщується далі від осі обертання, обертання трохи сповільнюється, точно так само, як фігурист, який витягує руки, обертається повільніше. "Будь-яка подія у світі, пов'язана з переміщенням маси, впливає на обертання Землі", – сказав він, зазначивши, що ефект від однієї греблі крихітний, але вимірюваний сучасними приладами.

Всередині мегагреблі Медог на річці Ярлунг Цангпо

Новий комплекс, відомий як гідроелектростанція Медог, будується в нижній течії річки Ярлунг Цангпо. Тут річка опускається приблизно на 2000 метрів всього за 50 кілометрів, прорізаючи один із найглибших каньйонів на Землі – природні сходи, які інженери розглядають як величезне джерело енергії.

Плани передбачають каскад із п'яти гідроелектростанцій, які разом вироблятимуть близько 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік, що приблизно втричі перевищує потужність "Трьох ущелин" і порівнянно з річним споживанням електроенергії у Великій Британії.

Цього достатньо, щоб забезпечити роботу сотень мільйонів будинків, заводів і центрів обробки даних, і значною мірою це могло б допомогти Китаю скоротити використання вугілля та зробити рахунки за електроенергію більш передбачуваними.

Чи може тибетський проект знову змістити обертання Землі

На даний момент жодне детальне публічне дослідження не оцінило, наскільки водосховища Медог можуть змінити обертання Землі. Вчені очікують, що будь-яка зміна тривалості дня залишиться вкрай незначною, оскільки навіть рекордна гребля утримує лише невелику частину всієї води планети. Для більшості людей це означає відсутність помітної різниці у сході, заході або календарному часі.

Водночас дослідники приділяють більше уваги цим тонким ефектам. Нещодавнє дослідження Гарвардського університету показало, що сукупний об’єм води, що зберігається за майже сімома тисячами гребель з XIX століття, змістив положення Північного полюса приблизно на один метр і трохи знизив глобальний рівень моря.

Робота, опублікована за підтримки Американського геофізичного союзу, припускає, що такі мегапроєкти, як Медог, тепер є частиною історії того, як рухається сама Земля.

Річки, сусіди та крихкий гірський регіон

Фізика – це лише частина дискусії. Ярлунг Цангпо витікає з Тибету в Індію, де вона відома як річка Брахмапутра, а потім у Бангладеш. Місцеві фермери залежать від її вод для рисових полів, питного водопостачання та існуючих гідроелектростанцій, тому будь-який великий проект вище за течією природно викликає побоювання щодо посух, повеней або змін у багатих на поживні речовини відкладах.

Екологічні групи також попереджають, що ущелина знаходиться в сейсмічно активному, схильному до зсувів регіоні, де зберігання таких величезних обсягів води може посилити ризики. Пекін стверджує, що конструкція дозволить зберегти більшу частину потоку і що суворі заходи безпеки захистять екосистеми, забезпечуючи при цьому чисту енергію та робочі місця у віддаленій частині Китаю.

Зрештою, проект намагається збалансувати кліматичні цілі, регіональний розвиток і транскордонну водну політику, і це складне рівняння.

Здебільшого вплив додаткового водосховища на обертання Землі залишиться у сфері високоточної геодезії та супутникової навігації, а не у повсякденному житті. Більш важливе питання полягає в тому, чи зможуть суспільства домовитися про те, як використовувати річки, які тепер слугують важелями планетарного масштабу.

Основна робота про вплив водосховища "Три ущелини" на обертання була опублікована в прес-релізі Лабораторії реактивного руху NASA.

