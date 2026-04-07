Астронавти Artemis II встановили новий рекорд віддаленості від Землі (відео)

Четверо астронавтів перевершили попередній рекорд, встановлений ще у 1970 році.

Екіпаж місії Artemis II від NASA досяг найбільшої в історії відстані від Землі, перевершивши рекорд місії Apollo 13, коли їхній корабель Orion увійшов у сферу гравітаційного впливу Місяця, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що це досягнення стало знаковим етапом повернення агентства до пілотованих місій у глибокий космос після більш ніж п’яти десятиліть.

Йдеться, що четверо астронавтів – Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен – перевершили попередній рекорд у 248 655 миль, встановлений ще у 1970 році. Очікується, що під час обльоту Місяця місія досягне приблизно 252 760 миль від Землі.

За даними ЗМІ, екіпаж рухається за так званою "вільною зворотною траєкторією", яка дозволяє кораблю природно повернутися на Землю навіть без додаткових маневрів. Наразі Orion перебуває у зоні, де гравітація Місяця переважає над земною – це критичний етап польоту.

Окрім рекорду відстані, місія відзначилася ще одним символічним досягненням – наземні команди передали, ймовірно, найдовше в історії повідомлення "від людини до людини".

Під час зближення з Місяцем астронавти спостерігають і документують його поверхню, зокрема райони на зворотному боці, які ніколи раніше не бачили люди безпосередньо. Освітлення під час обльоту дозволяє краще розгледіти геологічні особливості – хребти та краї кратерів.

Очікується також приблизно 40-хвилинне "радіомовчання", коли корабель пролетить за Місяцем і тимчасово втратить зв’язок із Землею. Це запланований етап, що перевіряє автономність систем.

"Артеміда 2" - значення місії

Місія Artemis II стартувала 1 квітня з космодрому Космічний центр Кеннеді на ракеті Space Launch System та триватиме 10 днів.

Після виходу на орбіту корабель здійснив імпульс для переходу до Місяця, а перед цим провів перевірки систем на високій навколоземній орбіті. Це перший випадок, коли Orion працює з екіпажем у глибокому космосі, що дозволяє протестувати навігацію, життєзабезпечення, зв’язок і рухові системи в реальних умовах.

Місія також має історичне значення: Віктор Гловер став першою темношкірою людиною, яка здійснила політ навколо Місяця, Крістіна Кох – першою жінкою, а Джеремі Хансен – першим неамериканцем у такій місії.

Після обльоту Місяця корабель повернеться на Землю з приводненням у Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго. Отримані під час польоту дані стануть основою для наступних місій програми Artemis, включно з майбутніми висадками людей на Місяць і довготривалими космічними експедиціями.

