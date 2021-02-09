У 2020 році кіберзлочинці змогли пограбувати українців на 252 млн грн.
Про це повідомила аналітична служба OLX.
За інформацією аналітиків, торік 35% опитаних українців стикалися зі зловмисниками під час купівлі в інтернеті. При цьому найпопулярнішим методом виявився обман за допомогою сайтів-підробок.
«Близько 78% населення України у віці 16 років і старше (приблизно 25 млн осіб) користуються інтернетом. З них приблизно 500 тис. щодня стикаються з кіберзлочинцями. Найпопулярнішою схемою шахраїв у 2020 році став фішинг - відправлення посилань на сайти-підробки», - йдеться в повідомленні.
Експерти зазначають, що головні методи злочинців - розміщення фейкових товарів на платформах і в соціальних мережах, телефонне шахрайство (коли жертва передає особисті платіжні дані злочинцеві, який видає себе за представника банку або поліції), а також фішинг - сайти-підробки (коли жертва переходить за посиланням на шахрайський ресурс і вводить там особисті платіжні дані).
Читайте такожВ СБУ відзвітували, з якими кіберзагрозами Україна зіштовхувалася протягом минулого рокуУ переважній більшості випадків злочинці використовують методи соціальної інженерії: прикидаються продавцями, покупцями та навіть співробітниками банку, а потім застосовують маніпуляції, щоб жертва сама віддала свої платіжні дані.
За статистикою, частка кіберобманів в онлайн-шопінгу з використанням сайтів-підробок становить близько 0,4% від усіх транзакцій. Загалом кількість людей, які зіткнулися з фішингом під час купівлі або продажу товарів у 2020 році, за даними платформи, становить приблизно 20 тис. осіб. З них 12,4 тис. (62%) не втратили гроші завдяки уважності, знанням правил і своєчасному зверненню до служби підтримки сайту.
При цьому кількість користувачів, які віддали особисті дані шахраям і втратили гроші, - приблизно 7,7 тис. осіб.
«З початку березня і до кінця локдауну шахраї оперативно відстежували тенденції попиту населення і розширювали свою діяльність від електроніки до товарів особистої гігієни, побуту та спортивного інвентарю. Під удар насамперед потрапили люди, які купували онлайн або користувалися сервісами вперше», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільшу кількість таких шахрайських дій було зафіксовано у грудні 2020 року, коли українці масово купували товари онлайн напередодні Нового року і січневого локдауну.
Що таке фішинг і як уберегтися від шахрайства
- За допомогою фішингу шахраї виманюють у довірливих або неуважних користувачів інтернету паролі та іншу особисту інформацію, яку важливо зберігати в таємниці.
- Наприклад, злочинці можуть надсилати електронні листи від імені банку, магазину або роботодавців з посиланнями на фейкові веб-сайти. Перейшовши за таким посиланням або повідомивши будь-яку особисту інформацію на такому сайті, користувач поставить свої особисті дані та фінансові рахунки під загрозу.
- Сьогодні фішинг дедалі частіше виходить за межі інтернет-шахрайства. Зокрема, зловмисники можуть надсилати листи з проханням зателефонувати за певним номером, наприклад, задля розв'язання банківських питань. Така техніка отримала назву вішинг, тобто голосовий фішинг.
- Маючи достатньо інформації про людину, шахраї навіть можуть викрасти, перемкнувши на іншу SIM-картку, її номер телефону, а отже отримати доступ до інтернет-аккаунтів, зареєстрованих на цей номер.
- Щоб захистити свої особисті дані та не стати жертвою шахраїв, спеціалісти радять обережно ставитися до заманливої реклами, перевіряти надійність веб-сайтів, остерігатися неочікуваних та підозрілих електронних листів, повідомлень або телефонних дзвінків, не переходити за дивними посиланнями, використовувати надійні паролі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram