Торік зі зловмисниками під час купівель в інтернеті стикалися 35% опитаних українців.

У 2020 році кіберзлочинці змогли пограбувати українців на 252 млн грн.

Про це повідомила аналітична служба OLX.

За інформацією аналітиків, торік 35% опитаних українців стикалися зі зловмисниками під час купівлі в інтернеті. При цьому найпопулярнішим методом виявився обман за допомогою сайтів-підробок.

«Близько 78% населення України у віці 16 років і старше (приблизно 25 млн осіб) користуються інтернетом. З них приблизно 500 тис. щодня стикаються з кіберзлочинцями. Найпопулярнішою схемою шахраїв у 2020 році став фішинг - відправлення посилань на сайти-підробки», - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що головні методи злочинців - розміщення фейкових товарів на платформах і в соціальних мережах, телефонне шахрайство (коли жертва передає особисті платіжні дані злочинцеві, який видає себе за представника банку або поліції), а також фішинг - сайти-підробки (коли жертва переходить за посиланням на шахрайський ресурс і вводить там особисті платіжні дані).

Читайте такожВ СБУ відзвітували, з якими кіберзагрозами Україна зіштовхувалася протягом минулого рокуУ переважній більшості випадків злочинці використовують методи соціальної інженерії: прикидаються продавцями, покупцями та навіть співробітниками банку, а потім застосовують маніпуляції, щоб жертва сама віддала свої платіжні дані.

За статистикою, частка кіберобманів в онлайн-шопінгу з використанням сайтів-підробок становить близько 0,4% від усіх транзакцій. Загалом кількість людей, які зіткнулися з фішингом під час купівлі або продажу товарів у 2020 році, за даними платформи, становить приблизно 20 тис. осіб. З них 12,4 тис. (62%) не втратили гроші завдяки уважності, знанням правил і своєчасному зверненню до служби підтримки сайту.

При цьому кількість користувачів, які віддали особисті дані шахраям і втратили гроші, - приблизно 7,7 тис. осіб.

«З початку березня і до кінця локдауну шахраї оперативно відстежували тенденції попиту населення і розширювали свою діяльність від електроніки до товарів особистої гігієни, побуту та спортивного інвентарю. Під удар насамперед потрапили люди, які купували онлайн або користувалися сервісами вперше», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість таких шахрайських дій було зафіксовано у грудні 2020 року, коли українці масово купували товари онлайн напередодні Нового року і січневого локдауну.

Що таке фішинг і як уберегтися від шахрайства

За допомогою фішингу шахраї виманюють у довірливих або неуважних користувачів інтернету паролі та іншу особисту інформацію, яку важливо зберігати в таємниці.

Наприклад, злочинці можуть надсилати електронні листи від імені банку, магазину або роботодавців з посиланнями на фейкові веб-сайти. Перейшовши за таким посиланням або повідомивши будь-яку особисту інформацію на такому сайті, користувач поставить свої особисті дані та фінансові рахунки під загрозу.

Сьогодні фішинг дедалі частіше виходить за межі інтернет-шахрайства. Зокрема, зловмисники можуть надсилати листи з проханням зателефонувати за певним номером, наприклад, задля розв'язання банківських питань. Така техніка отримала назву вішинг, тобто голосовий фішинг.

Маючи достатньо інформації про людину, шахраї навіть можуть викрасти, перемкнувши на іншу SIM-картку, її номер телефону, а отже отримати доступ до інтернет-аккаунтів, зареєстрованих на цей номер.

Щоб захистити свої особисті дані та не стати жертвою шахраїв, спеціалісти радять обережно ставитися до заманливої реклами, перевіряти надійність веб-сайтів, остерігатися неочікуваних та підозрілих електронних листів, повідомлень або телефонних дзвінків, не переходити за дивними посиланнями, використовувати надійні паролі.

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Автор: Катерина Жирій