Виявляється, багато залежить від того, з ким саме відбулася зрада.

Для більшості людей зрада партнера – ситуація критичного порушення довіри, після чого продовження стосунків може стати неможливим. Однак нове дослідження виявило, що частина чоловіків доволі легко може пробачити зраду своєї "другої половинки", якщо це була зрада з іншою жінкою.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Personal Relationships, висловили доволі сміливе припущення, чому так відбувається. На їхню думку, причина полягає в тому, що деякі чоловіки в такій ситуації можуть сприймати коханку своєї жінки як потенційну сексуальну можливість для себе.

Щоб отримати такі висновки, було опитано 156 чоловіків з великого державного університету. У першому раунді опитування науковці розглядали загальну реакція чоловіка на зраду його жінки – з чоловіком, іншою "більш маскулінною" жінкою, іншою "більш жіночною" жінкою. У другому раунді були ті ж самі запитання, але додавалися фотографії гіпотетичного коханця/коханки.

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В обох дослідженнях результати виглядали схожими: чоловіки найбільш негативно реагували на зраду за участю іншого чоловіка як третьої сторони. І, навпаки, вони виявляли значно менше страждань, коли третьою стороною була інша жінка.

При цьому дослідження показало, що найменше психологічних страждань чоловіки виявляють, якщо коханкою його дружини виступає "жіночна" жінка.

Опитані чоловіки здебільшого вважали, що "жіночна" жінка є бісексуалкою. Це і наштовхнуло дослідників на думку, що причиною умовної лояльності "рогоносця" є його сподівання на секс утрьох. А от "маскулінну" коханку чоловіки переважно вважали лесбійкою.

Інші наукові дослідження щодо людської поведінки

Як писав УНІАН, дослідження показало, що песимісти є більш успішними в житті і досягають кращих результатів, ніж оптимісти. Науковці вважають, що оптимістичний погляд на життя часто не дає змогу своєчасно побачити проблему і відреагувати на неї.

Також ми розповідали, що жінок-психопатів насправді значно більше, ніж вважалося раніше. Невірне розуміння базувалося на помилкових методах досліджень та певній упередженості у цьому питанні самих дослідників.

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