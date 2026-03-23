Під Тихим океаном виявлено вулкан, якому 145 мільйонів років: чим він здивував учених

Вчені раніше ніколи не бачили нічого подібного. Це відкриття вони порівняли з Олімпом на Марсі.

Глибоко під Тихим океаном розташований масив Таму. Вчені визначили його як найбільший із коли-небудь виявлених вулканів на планеті.

Описаний групою вчених під керівництвом Вільяма Сейджера з Університету Х'юстона, цей вулкан настільки великий і плоский, що довгий час залишався непомітним. Його існування, підтверджене аналізом, ставить цей вулкан в один ряд з найбільш значущими геологічними відкриттями останніх десятиліть, пише Dailygalaxy.

Масив розташований на підводному плато Шатського за 1600 км на схід від берегів Японії. За словами дослідників, те, що було нанесено на карту як три окремі пагорби, насправді є єдиною вулканічною системою, об’єднаною структурою та походженням. Це кидає виклик попереднім інтерпретаціям океанічних плато.

Згідно з дослідженням, визнання масиву Таму як єдиного вулкана відкриває нові шляхи для розуміння того, як масштабні виверження формують морське дно.

Вулкан, який не могли розглянути

Протягом багатьох років вчені розглядали його як окремі утворення, хоча ніколи не давали їм офіційних назв. Ситуація змінилася, коли дані сейсмічної відбивної зйомки виявили безперервні потоки лави, що зв'язують всю структуру. Згідно з результатами дослідження, площа масиву становить приблизно 310 тис. кв. км.

"Він приблизно розміром зі штат Нью-Мексико, що робить його найбільшим із коли-небудь виявлених на Землі", – прокоментував Сейджер.

Вже один масштаб виділяє його серед інших. Жоден інший вулкан на Землі не може зрівнятися з ним за розмірами, функціонуючи як єдина, взаємопов'язана система, а не як скупчення окремих об'єктів.

Незвично плоский і великий вулкан

Масив Таму не схожий на круті вулкани. Натомість він надзвичайно широкий, зі схилами настільки пологими, що їх майже неможливо помітити.

За словами Сагера, вершина вулкана знаходиться приблизно на 2 км нижче поверхні океану, а його основа сягає глибини близько 6 км.

Дослідники пояснили, що така форма утворилася в результаті поширення масивних потоків лави з центрального джерела, створивши широку, щитоподібну структуру, не схожу на жоден інший підводний вулкан, виявлений до сьогоднішнього дня.

Гігант, який можна порівняти з марсіанськими вулканами

Масштаб Таму настільки величезний, що відноситься до окремої категорії. Як зазначила дослідницька група, тільки Олімп на Марсі, найбільший вулкан Сонячної системи, може зрівнятися з ним за масштабом.

Це порівняння підкреслює виняткові розміри структури. Для порівняння, Мауна-Лоа на Гаваях, найбільший діючий вулкан на Землі, займає площу всього близько 5180 кв. км

Як пояснив Сагер, для утворення такої структури знадобився величезний об'єм магми, що піднімається з глибин земної мантії. Масив утворився близько 145 млн років тому і незабаром після цього став неактивним.

"Тому ця інформація важлива для геологів, які намагаються зрозуміти, як влаштоване земне ядро."

