Парад Путіна 9 травня показав, що Україна переламує хід війни, – WSJ

Скорочення параду свідчить про військовий прогрес України.

Парад Перемоги 9 травня щороку демонструє військову міць Росії, проте цього року російський лідер Володимир Путін провів у Москві вкрай стриманий парад, із набагато меншою кількістю ракет та іншої зброї. Як пише The Wall Street Journal, якщо Путін дійсно побоювався атак українських далекобійних дронів, це ще одна ознака того, що на п'ятому році війни ситуація може змінитися не на користь Росії.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська навесні 2026 року показують гірші результати на полі бою, ніж у 2025 році, підкреслюючи, що Україна відвоювала у російських окупантів більше території, ніж втратила у квітні.

При цьому Україна все частіше може вражати в глибині Росії важливі цілі за допомогою безпілотників і ракет – нафтовидобувні об'єкти, склади зброї та інші військові об'єкти.

"Це пояснює небажання пана Путіна демонструвати російські військові сили на Красній площі", – підкреслює WSJ.

І хоча Путін заявив, що війна "добігає кінця", однак повірити в це можна буде лише тоді, коли він припинить бомбардування українських міст і перестане вимагати від України поступитися більшою територією, яку Росія не змогла захопити силою, підкреслює видання.

"Лише перспектива великих втрат і можливої поразки змусить Путіна відмовитися від своїх імперських амбіцій в Україні та Західній Європі. Це найкращий спосіб закінчити війну на гідних умовах для України", – зазначається в статті.

Раніше Путін спробував пояснити відсутність військової техніки на параді в Москві. За його словами, рішення не залучати техніку було прийнято не тільки з міркувань безпеки, а "щоб зосередити увагу на розгромі українських сил".

Тим часом NYT пише, що попри заяви Кремля про "неминучу перемогу" у війні з Україною, російська армія фактично загрузла на фронті. Російські війська досі не можуть вирішити ключову проблему сучасної війни: як здійснювати масштабні прориви в умовах тотального домінування дронів на полі бою.

