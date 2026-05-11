Одна з країн ЄС активно озброюється й рекордно збільшила в 2026 році видатки на оборону

З січня 2025 року по квітень 2026 року в Португалії було створено майже 100 компаній, безпосередньо пов’язаних з оборонною промисловістю, повідомляють Wiadomosci.

В статті зазначається, що за оцінками Міністерства оборони Португалії, наразі налічується 450 компаній, які безпосередньо працюють в оборонному секторі. Наголошується, що це є найбільшою кількістю з моменту вступу країни до ЄС у 1986 році.

Видання посилається на дані португальських ЗМІ, які свідчать про те, що в 2025 році видатки країни на оборону склали майже 6 млрд євро, що відповідає 2% ВВП.

Зокрема, в жовтні минулого року уряд Португалії на чолі з прем'єр-міністром Луїсом Монтенегро оголосив про рекордне збільшення видатків на армію у 2026 році. Збільшення оборонного бюджету майже на 3,8 млрд євро означає зростання на 23,2% порівняно з 2025 роком.

"Португальські компанії наразі беруть участь у 17 оборонних проєктах, що розвиваються ЄС", - йдеться в публікації.

Міністр оборони Португалії Нуно Мело пов’язує зростання кількості компаній та видатків з війною в Україні та зростаючою загрозою для ЄС з боку Росії.

Також в статті зазначається, в яких проєктах європейського масштабу найбільш активні португальські оборонні підприємства.

"Вони стосуються, зокрема, дронів, бойових систем та повітряного простору", - інформує видання, посилаючись на Expresso.

