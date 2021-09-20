Месенджер, зокрема, ввів кольорові теми для чатів, інтерактивні емодзі, список тих, хто прочитали повідомлення у групі, а також запис відеотрансляцій.

19 вересня команда Telegram представила нову версію додатків для iOS (8.1) і Android (8.0.1).

Зокрема, за словами засновника Павла Дурова, оновлення містить найбільше нововведення, що поліпшує роботу месенджера. Telegram перейшов на систему зберігання значень int64 замість раніше використовуваної int32. В int32 почав закінчуватися діапазон ідентифікаторів, і в разі досягнення ліміту користувачі не змогли б створювати нові акаунти, групи, канали та нових ботів.

Крім того, завдяки оновленню користувачі отримали можливість встановлювати окремі кольорові теми для конкретних особистих чатів, ділитися інтерактивними емодзі, бачити, хто з членів групи прочитав їх повідомлення, а також записувати трансляції та відеочати, йдеться у блозі Telegram.

Кольорові теми для чатів

Тепер користувачі можуть у будь-якому з особистих чатів встановлювати одну з 8 тем, створених дизайнерами месенджера. При цьому обрана тема застосовується одразу для обох учасників чату та відображатиметься на всіх пристроях з новою версією Telegram. Крім того, в кожної теми є денна і нічна версії.

Встановити тему можна, натиснувши на заголовок чату, потім на значок ⋮ на Android або ⋯ на iOS, після чого на "Змінити кольори". В майбутньому месенджер обіцяє додати ще більше варіантів оформлення.

Інтерактивні емодзі

У новій версії користувачі можуть натиснути на деякі анімовані емодзі, щоб запустити додаткові ефекти на весь екран. Для цього емодзі потрібно відправити окремим повідомленням або просто натиснути на анімовану версію.

Якщо у співрозмовника відкритий чат, він побачить ефекти в той же момент. Вібрацію телефону також синхронізовано.

Набір емодзі з повноекранними ефектами обіцяють регулярно поповнювати. Поки що в нього входять🎆 🎉 🎈 💗 👍 💩.

Список тих, хто прочитав повідомлення

Також тепер у невеликих групах повідомлення будуть не лише отримувати позначку "Прочитано" (тобто галочки ✓✓), щойно їх прочитає хоча б один учасник, а користувачі зможуть ще й подивитися, хто саме з учасників прочитав повідомлення.

Інформація про те, хто прочитав повідомлення, зберігається лише 7 днів після його відправки.

Запис трансляцій і відеочатів

У новій версії Telegram дозволив адміністраторам груп записувати не лише звук, але й відео прямих трансляцій. Готовий запис зберігається в чаті Вибране. Адміністратори можуть вмикати запис у меню налаштувань трансляції / відеочату (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS).

Якщо чат записується, його буде позначено червоною крапкою поруч з назвою.

Дуров і бот "Розумного голосування"

За інформацією видання "Код Дурова", модератори App Store і Google Play не пропускали нову версію Telegram доти, доки месенджер не заблокував бота системи "Розумне голосування", розробленої командою російського політика Олексія Навального. Система пропонувала всім, хто не хоче голосувати за провладного кандидата на виборах до Держдуми РФ, голосувати за його найсильнішого опонента.

Читайте такожМедведєв хворіє, Шойгу і Лаврова немає: у партії Путіна відбувається щось дивнеРосійська влада намагалася заблокувати будь-яку діяльність проекту, а пізно ввечері 17 вересня про блокування бота "Розумного голосування" в Telegram повідомив Павло Дуров. При цьому він послався на необхідність дотримуватися "дня тиші", хоча на триденних виборах 17-19 вересня "дня тиші" не було. Більш того, Дуров оголосив про блокування бота вже після того, як голосування в перший день виборів закінчилося.

Джерело, близьке до Telegram, повідомило журналістам, що адміністрації магазинів нібито вимагали від месенджера "дотримуватися місцевих законів" без конкретної вказівки на "Розумне голосування". Коли Дуров заблокував бота, оновлення дозволили до публікації.

19 вересня бот "Розумного голосування" в Telegram знову запрацював, але лише для користувачів з акаунтами, прив'язаними до номерів поза Росією.

Раніше творець соцмережі "Вконтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров заявив про шкоду надлишку цифрових розваг. На його думку, захоплення серіалами Netflix і соцмережею TikTok шкодить креативності людини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова