Галактика викликає особливий інтерес через її надзвичайну близькість на небі до дуже яскравої зірки.

Космічний телескоп Hubble зробив фото "потрійної" галактики SGAS 0033+02, яка розташована в сузір'ї Риби.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

На зображенні, усіяному зірками й галактиками, вчених цікавила галактика під назвою SGAS 0033+02, яку видно в нижньому правому куті зображення.

Цікавим для науковців цей об'єкт став через те, що вона з'являється на цьому фото не один раз, а тричі. Утім, її трохи важко помітити: один раз вона виглядає як вигнута дуга, а ще двічі - як маленькі круглі точки навколо зірки.

Багаторазова поява галактики на одному фото - це явище, відоме як гравітаційне лінзування. Воно відбувається, коли світло від дуже далекої галактики (наприклад SGAS 0033+02) вигинається (або "лінзується") під дією гравітації масивного небесного об’єкта, який знаходиться на передньому плані між далекою галактикою і Землею.

Галактику відкрили під час Слоанівського великого огляду неба (Sloan Giant Arcs Survey, SGAS), метою якого було ідентифікувати сильно збільшені галактики, які гравітаційно вигнуті скупченнями галактик на передньому плані.

Зазначається, що SGAS 0033+02 викликає особливий інтерес через її надзвичайну близькість на небі до дуже яскравої зірки. Зірка корисна, оскільки її можна використовувати для калібрування та корекції спостережень цієї "лінзованої" галактики.

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Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій