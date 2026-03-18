В Ірані виявили уламки невідомого ізраїльського дрона з турбореактивним двигуном

Система наведення безпілотника дозволяє використовувати його як керовану зброю.

В іранській провінції Лурестан поблизу населеного пункту Васіан було виявлено уламки невідомої ізраїльської ракети-дрона. Вона має сірий або сріблястий корпус із характерним червоним маркуванням.

На сайті Open Source Munitions Portal (OSMP) опублікували попередній опис невідомого безпілотника. За попередньою інформацією, ракета-дрон має складні гідравлічні та електронні компоненти, а її корпус скріплений за допомогою гвинтів і заклепок.

Як пише Militarnyi, важливою особливістю знайденого безпілотника є наявність турбореактивного двигуна. Знахідку класифікували як фугасний та осколковий боєприпас.

У виданні зазначили, що система наведення ракети дозволяє використовувати її як керовану зброю. Цей безпілотник може запускатися як з наземних платформ, так і з інших безпілотних літальних апаратів.

Також у виданні звернули увагу на те, що оперення безпілотника включає систему стабілізаторів, серед яких є фіксовані, широкі та рухомі шарнірні елементи.

США активно атакують дронами Reaper цілі в Ірані

Раніше The Wall Street Journal писало, що США масово використовують відносно повільні безпілотники MQ-9 Reaper для атак на військові об'єкти Ірану. Зазначається, що ці дрони оснащені 100-кілограмовими бомбами малого діаметра і можуть досягати цілей, що знаходяться далеко за межами досяжності ракет Hellfire.

Близько десятка MQ-9 Reaper було втрачено в повітрі або на землі в результаті атак іранських ракет. Але втрати не зупиняють США, які одночасно використовують до 10 дронів MQ-9 над Іраном.

