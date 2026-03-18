Кредити від ЄС і МВФ на паузі: нардепка відповіла, чи доведеться Україні друкувати гривні

Те, що Нацбанк вмикатиме друкарський станок, є песимістичним сценарієм.

Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту від Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро. Кредитна програма з Міжнародним валютним фондом обсягом $8,1 млрд теж висить на волосині, оскільки Україна не хоче проводити болючі податкові реформи, що є однією з вимог кредитора.

Проте, як повідомила у коментарі УНІАН народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна, Україні все одно вдасться знайти гроші. І увімкнення друкарського станка для додаткової емісії гривні є, радше, песимістичним сценарієм, а не реалістичним.

"Додаткова емісія гривні - це може бути, як сценарій песимістичний, але точно не реалістичний. Я абсолютно переконана, що Україна знайде вихід за допомогою партнерів. І ці 90 мільярдів євро точно будуть надані. Оскільки потрібно пам’ятати, що 60 з них - це кошти на військові потреби, і сьогодні Європа однозначно зацікавлена в тому, щоб Україна не була окупована Росією", - сказала Забуранна кореспонденту УНІАН у кулуарах форуму на тему: "Світло у кожен дім: програми фінансування для ОСББ і ЖБК".

За її словами, подолати вето Віктора Орбана буде можливо після проведення виборів в Угорщині. Нардепка додала:

"Ми ведемо діалог з нашими партнерами. І ми сподіваємося, що Угорщина все ж змінить своє ставлення, або принаймні займе нейтральну позицію. Крім того, буквально скоро відбудуться вибори в Угорщині, які також змінять вектор. З іншого боку, дуже важливо робити сьогодні акцент на тому, що стійкість України - це не лише питання її безпеки, а й безпеки Європи".

Забуранна стверджує, що з її спілкування з колегами з інших країн можна робити певні висновки.

"Приходить розуміння, що якщо вистоїть Україна - вистоїть і Європа. Тому я думаю, що у України кошти будуть", - впевнена парламентарка.

Жорсткі умови МВФ для виділення чергового траншу також можуть бути пом’якшені, зазначила Забуранна.

"Власне, нам вже вдалося досягти з ними компромісу і відтермінувати підвищення і введення ПДВ для ФОПів з оборотом до 4 мільйонів. Тому я щиро сподіваюся, що наша активна позиція, дискусія і пояснення реалій українського життя, те, що ми маємо підтримувати малий і середній бізнес - допоможе переконати місію МВФ в тому, що вони повинні трошечки переглянути свої вимоги", - резюмувала нардепка.

Питання надання Україні 90 мільярдів євро від ЄС може бути остаточно вирішено на засіданні Європейської ради 19-20 березня.

В той же час МВФ висловив занепокоєння щодо зволікання парламенту із ухваленням законів, необхідних для розблокування подальшого кредитування Фонду.

Вас також можуть зацікавити новини: