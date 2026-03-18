Венс планує візит до Угорщини на тлі передвиборчої кампанії Орбана, – Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину найближчими днями, щоб продемонструвати підтримку прем'єр-міністру Віктору Орбану напередодні напружених парламентських виборів, пише Reuters з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою поїздки.

Згідно з інформацією, візит Венса може відбутися незадовго до виборів в Угорщині, призначених на 12 квітня, і стане сигналом політичної підтримки Орбана з боку Вашингтона.

Як повідомляють джерела, Віктор Орбан, який керує країною вже понад 15 років, зараз стикається з одним із найскладніших виборчих випробувань за весь час свого правління. Згідно з опитуваннями, його партія "Фідес" поступається на 14% у рейтингах опозиційній партії "Тіса", очолюваній політиком Петером Мадьяром.

Запланована віцепрезидентом США поїздка стане продовженням активних контактів між адміністрацією Трампа та угорським керівництвом. Особливо на тлі лютневого візиту до Будапешта держсекретаря США Марко Рубіо, який наголошував на важливості лідерства Орбана для американських інтересів.

При цьому, як повідомляє видання, терміни візиту Венса залишаються невизначеними і можуть змінитися через напружену міжнародну ситуацію, зокрема конфлікт на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, 12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться вибори, які багато хто вважає найсерйознішим випробуванням для Віктора Орбана з моменту його приходу до влади в 2010 році.

Згідно з його заявами, майбутні парламентські вибори стануть вибором між миром і війною. Орбан зробив цю заяву на мітингу в центрі Будапешта, звинувативши при цьому президента України Володимира Зеленського у втручанні у внутрішні справи країни.

Раніше повідомлялося, що третій президент України Віктор Ющенко опублікував відкритий лист прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. У ньому політик закликав угорського прем'єра "зупинитися" і "повернутися до світла", також нагадавши, що за часів свого президентства Орбан "розумів ціну гідності і знав, що таке звільнення від імперського гніту". У відповідь прем'єр Угорщини порадив йому переконати Зеленського "не шантажувати мою країну і не погрожувати її лідерам".

