Біженцям з України буде складніше отримати тимчасовий захист у Чехії: що відомо

Чехія може посилити умови надання тимчасового захисту для біженців з України після 2027 року. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ країни Любомир Метнар, пише Novinky.

Чиновник пояснив, що в майбутньому такий захист може не поширюватися українців, які прибувають до Чехії із західних областей України, а також – на чоловіків працездатного віку.

"Інші країни також хочуть коригування, воно може бути в кількох напрямках. З географічної точки зору, захід України, тобто західна, відносно безпечна частина, буде позбавлена цього [тимчасового захисту]", – сказав Метнар.

Окремо міністр прокоментував можливе обмеження тимчасового захисту для чоловіків працездатного віку. На думку чеського політика, "Україна сама зацікавлена ​​в тому, щоб чоловіки залишалися або, можливо, поверталися у разі припинення вогню".

Оскільки Чехія не може ухвалювати подібні рішення самостійно, відповідні зміни необхідно буде впроваджувати на рівні Європейського Союзу. Станом на зараз, за даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в країні перебувають понад 400 тисяч біженців з України. Щомісяця прибуває близько шести тисяч осіб. Така кількість біженців перевищує можливості країни, тому там і виступають за обмеження в наданні тимчасового захисту.

У лютому стало відомо про те, що українських біженців у Польщі позбавлять пільг і витрат. Таким чином, починаючи з 5 березня 2026, українці зможуть перебувати у Польщі на загальних правилах з усіма іноземцями.

За оцінками ООН, після завершення війни до України повернеться лише частина біженців. Йдеться про приблизно 3,5 млн осіб. Однак якщо бойові дії затягуватимуться, цифра може бути й меншою.

Вас також можуть зацікавити новини: