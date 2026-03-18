Нова гіперзвукова ракета отримала унікальний двигун на рідкому паливі

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки реалізують проєкт "Доступний демонстратор швидкісної ракети" ARMD. Він покликаний зменшити терміни та витрати на створення гіперзвукових технологій.

Кілька тижнів тому було здійснено перший політ в рамках проєкту. Центральним елементом підходу став двигун на рідкому паливі Draper від Ursa Major, пише ресурс Breaking Defense. Інженерка та керівниця програми в Ursa Major Катріна Хорнштейн розповіла про цей двигун.

За її словами, програма ARMD була розроблена для швидкої демонстрації доступних гіперзвукових можливостей, а перший демонстраційний політ мав на меті доопрацювати передові, довговічні двигуни на рідкому паливі. Саме такі двигуни Ursa Major створює для гіперзвукових польотів.

Відео дня

"Ракетні двигуни на рідкому паливі, що піддається зберіганню, зокрема той, який розробляє Ursa Major, використовують нетоксичні паливні суміші, які можна зберігати в широкому діапазоні температур – на відміну від кріогенних систем, що зазвичай використовуються для запуску. Ми обрали шлях використання палива, що піддається зберіганню; це двигун із замкнутим циклом, що означає високу ефективність та можливість легко перевозити з собою велику кількість палива", – пояснила інженерка.

За її словами, ключова відмінність від гіперзвукових систем полягає в тому, що в двигуні перевозиться власне паливо та окислювач. Тому немає залежності від швидкості і висоти польоту так, як це відбувається у випадку гіперзвукових систем, що використовують повітря як паливо.

"Лише ми маємо можливість активно маневрувати протягом усього циклу певних профілів польоту, що відрізняється від можливостей типових систем "розгін-планування", оскільки у фазі планування вони не мають двигунів", – резюмувала Хорнштейн.

Інші новини зі світу зброї

