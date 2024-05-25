Субмарина USS Harder (SS-257) затонула у серпні 1944 року разом зі своїм екіпажем із 79 осіб.

У Південнокитайському морі знайшли уламки американського підводного човна, якому вдалося потопити кілька японських військових кораблів за один бойовий похід. Про це повідомляє BBC.

Підводний човен знайшли на глибині 914 м біля острова Лусон – найбільшого острова Філіппінського архіпелагу. До складу його екіпажу входило 79 чоловік.

Під час одного зі своїх останніх бойових патрулювань субмарина потопила три японські есмінці та серйозно пошкодила два інших протягом чотирьох днів. Такі втрати змусили японців переглянути свої плани.

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USS Harder був субмариною класу Gato, який є вдосконаленою версією попереднього типу підводних човнів Tambor. Субмарина отримала поліпшену ходову та розширені бойові якості.

На човен встановили модифіковані дизельні двигуни й акумуляторні батареї, які збільшили дальність і тривалість підводного ходу. Також істотно покращили умови для екіпажу.

Знайдені кораблі Другої світової війни

У 2021-му повідомлялось, що грецькі дайвери виявили італійський підводний човен часів Другої світової. Субмарина Jantina вийшла з грецького острова Лерос з 48 моряками на борту та затонула у липні 1941-го після попадання торпед з британського підводного човна HMS Torbay.

А ще раніше дослідники знайшли легендарний авіаносець "‎Хорнет"‎, який затонув у 1942 році. Він приймав участь у битвах початкового періоду війни на Тихому океані, в тому числі в рейде на Токіо і у битві за Мідвей.

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