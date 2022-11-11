NASA звернуться до родичів загиблих астронавтів, щоб вирішити, що робити зі знайденим уламком шатла.

В районі Бермудського трикутника на дні океану знайшли уламок космічного шатла "Челленджер", який зазнав аварії під час старту в 1986 році.

Як повідомляє Science Alert, нещодавно знімальна група, яка працювала над шоу для History Channel, виявила на дні океану шматок "Челленджера" довжиною близько шести метрів. Це була приголомшлива і абсолютно несподівана знахідка, оскільки справжньою метою екіпажу було знайти залишки кораблів, загублених у Бермудському трикутнику.

Це перша велика знахідка уламків шатла "Челленджер" за більш ніж 25 років.

Відео дня

Як повідомляється, артефакти космічних човників, подібні до цього, є власністю уряду США. NASA буде працювати з сім'ями астронавтів, вирішуючи, що робити з недавно знайденим артефактом.

Катастрофа шаттла "Челленджер"

Космічний шатл "Челленджер" зазнав аварії 28 січня 1986 року через 73 секунди після старту.

В результаті катастрофи загинули всі 7 астронавтів, що знаходилися на борту шатла.

Під час пошуково-рятувальної операції з дна Атлантики були підняті багато фрагментів шатла, в тому числі і кабіна екіпажу.

Вас також можуть зацікавити новини: