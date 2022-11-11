В районі Бермудського трикутника на дні океану знайшли уламок космічного шатла "Челленджер", який зазнав аварії під час старту в 1986 році.
Як повідомляє Science Alert, нещодавно знімальна група, яка працювала над шоу для History Channel, виявила на дні океану шматок "Челленджера" довжиною близько шести метрів. Це була приголомшлива і абсолютно несподівана знахідка, оскільки справжньою метою екіпажу було знайти залишки кораблів, загублених у Бермудському трикутнику.
Це перша велика знахідка уламків шатла "Челленджер" за більш ніж 25 років.
Як повідомляється, артефакти космічних човників, подібні до цього, є власністю уряду США. NASA буде працювати з сім'ями астронавтів, вирішуючи, що робити з недавно знайденим артефактом.
Катастрофа шаттла "Челленджер"
Космічний шатл "Челленджер" зазнав аварії 28 січня 1986 року через 73 секунди після старту.
В результаті катастрофи загинули всі 7 астронавтів, що знаходилися на борту шатла.
Під час пошуково-рятувальної операції з дна Атлантики були підняті багато фрагментів шатла, в тому числі і кабіна екіпажу.