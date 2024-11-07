Вони помістили мініатюрну бігову доріжку в невеликий вольєр і заохочували кажанів бігати по ній.

Група дослідників з Університету Торонто вирішила глибше розібратися в таємниці щодо того, як кажани-вампіри виживають, харчуючись виключно кров'ю.

Як пише Interesting Engineering, для цього вони помістили тварин на бігову доріжку, щоб виміряти їхній метаболізм.

Зазначається, що на відміну від більшості хребетних, які залежать від вуглеводів для отримання енергії, кажани-вампіри розвинули чудову здатність спалювати амінокислоти з крові.

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У дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Biology Letters, їх годували кривавою їжею, що містить мічені атоми вуглецю. Відстежуючи ізотопи вуглецю, вчені змогли визначити, що кажани дійсно спалювали амінокислоти для отримання енергії.

Біологи Джулія Россі та Кеннет Велч, змусивши кажанів-вампірів бігати на біговій доріжці у своїй лабораторії, змогли вивчити їхній метаболізм.

Але виміряти метаболізм літаючих істот складно, оскільки прикріпити датчики, як-от пристрої для забору кисню і монітори серцевого ритму, може бути проблематично.

Вчені розробили креативне рішення для вимірювання метаболізму кажанів-вампірів. Вони помістили мініатюрну бігову доріжку в невеликий вольєр і заохочували кажанів бігати по ній, адже вони часто покладаються на біг, щоб вистежувати і ловити свою здобич.

Дослідники вимірювали метаболізм кажанів, використовуючи датчики споживання кисню і видихуваного вуглекислого газу. Датчик вуглекислого газу вимірював ізотопи вуглецю, що давало змогу дослідникам обчислювати кількість певної сполуки, як-от амінокислоти, яка використовується як паливо.

Вони вивчили метаболізм двадцяти чотирьох кажанів-вампірів, які отримували їжу з крові, збагаченої як амінокислотами, так і ізотопами вуглецю. Вчені пишуть у статті:

"Ми годували кажанів кров'ю корови, збагаченою або ізотопно-міченим гліцином (незамінною амінокислотою), або лейцином (незамінною амінокислотою)".

Потім кажанів змушували бігати на біговій доріжці з різною швидкістю (10, 20 і 30 метрів на хвилину), водночас вимірювали швидкість їхнього метаболізму (споживання кисню і вироблення вуглекислого газу). Датчики показали, що вони засвоюють амінокислоти, присутні в нещодавно спожитій ними крові.

Зазначається, що це відкриття проливає світло на унікальні метаболічні стратегії кажанів-вампірів. Їхня здатність ефективно використовувати амінокислоти як джерело енергії необхідна для їхнього виживання. Але вони повинні харчуватися щоночі, щоб уникнути голоду, оскільки амінокислоти не можуть бути збережені для майбутнього використання.

Новини про вивчення тварин

Дослідники витратили багато років на те, щоб виявити, що насправді королівська кобра має чотири окремі види, а не один.

Ці змії (Ophiophagus hannah) мешкають у більшій частині Азії, від Індії та Китаю до Філіппін і Зондських островів. Королівські кобри - найдовші отруйні змії у світі, які можуть досягати 5,6 метрів у довжину.

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