Співробітництво сприятиме укладенню двосторонніх домовленостей між Україною та США.

Між Державним космічним агентством України та Космічним командуванням Міністерства оборони США підписано Меморандум щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Про це повідомляють в Офісі президента України.

Документ розширює розвиток українсько-американського співробітництва новим напрямом та відповідає участі України в реалізації космічної програми "Артеміда" під проводом США.

Також Меморандум відкриває для України додаткові можливості в контексті намірів щодо підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків.

Читайте такожHubble зробив фото рідкісного космічного явищаСпівробітництво сприятиме поновленню колишніх або укладенню нових двосторонніх домовленостей між Україною та США в космічній сфері.

Нагадаємо, що раніше керівник NASA Білл Нельсон прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну.

Автор: Людмила Жерновська