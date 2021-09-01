Між Державним космічним агентством України та Космічним командуванням Міністерства оборони США підписано Меморандум щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.
Про це повідомляють в Офісі президента України.
Документ розширює розвиток українсько-американського співробітництва новим напрямом та відповідає участі України в реалізації космічної програми "Артеміда" під проводом США.
Також Меморандум відкриває для України додаткові можливості в контексті намірів щодо підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків.
Читайте такожHubble зробив фото рідкісного космічного явищаСпівробітництво сприятиме поновленню колишніх або укладенню нових двосторонніх домовленостей між Україною та США в космічній сфері.
Нагадаємо, що раніше керівник NASA Білл Нельсон прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну.