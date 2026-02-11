Міноборони не вимагатиме повернення виплат від родини військового, якого вважали загиблим

В Міноборони відреагували на юридичний прецедент після помилкової експертизи ДНК.

В Міністерстві оборони України не бачать підстав, щоб вимагати від родини Далецьких повернення коштів за військового, якого спочатку помилково визнали загиблим, але насправді він перебував у полоні й нещодавно повернувся на волю. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram.

"Офіційно заявляємо, що Міністерство оборони не має підстав і намірів спонукати родину Далецьких до повернення коштів", - розповіли в Міноборони.

Таким чином, в Міноборони відреагували на ситуацію з поверненням з російського полону бійця 24 механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького.

Військовий вважався загиблим з вересня 2022 року, а у 2023 році був офіційно похований після помилкової ідентифікації за ДНК. Родина Далецького отримала виплати за його загибель.

Повернення з полону Назара Далецького

Раніше ЗМІ писали, що сім'ю військового Назара Далецького могли зобов'язати повернути виплати за загибель військовослужбовця в розмірі 15 мільйонів гривень. Військового офіційно поховали у 2023 році.

Пізніше виявилося, що експертиза за ДНК була помилковою. Військовий повернувся на волю з російського полону 5 лютого.

