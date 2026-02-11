Генсек НАТО відповів, чи підтримує він відновлення діалогу між Європою та Росією

Генеральний секретар Альянсу виступив на підтримку відновлення контактів з РФ, якщо це допоможе припинити війну.

Ініціативи, які можуть допомогти покласти край повномасштабній війні Росії проти України, мають заохочуватися. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції в Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, у нього запитали, чи буде він заохочувати європейські країни відновити діалог з Москвою, як це пропонує президент Франції Еммануель Макрон. Як відзначив Рютте, це не він має давати поради союзникам з цього приводу.

"Звісно, кожен союзник є відкритим і може робити те, що роблять французи. І я знаю, що вони тісно координують з іншими союзниками, з США і європейськими союзниками. Існує повна прозорість щодо того, що вони роблять. Я би заохочував кожну ініціативу, яка дозволить скоріше припинити цю жахливу війну. Ми усі погоджуємося, що ключовим є лідерство США", - сказав Рютте.

Як зазначив генеральний секретар Альянсу, саме президент США Дональд Трамп вивів ситуацію з "глухого кута".

"Але я думаю, що кожну ініціативу, яка призведе до завершення цієї жахливої війни і швидше покладе цьому край, можна заохочувати", - підкреслив Рютте.

Відновлення діалогу між Європою та РФ - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно французький президент Макрон заявив, що Франція відновила контакти з Росією на технічному рівні. На його думку, втрати України та Росії у війні дають підстави задуматися над тим, як покласти цьому край.

Президент Франції вважає, що діалог Європи з Росією необхідний, щоб домогтися миру. Він вважає, що європейські країни повинні активно брати участь у мирному процесі.

Також раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що нещодавно Еммануель Бонн, який очолює дипломатичний відділ Макрона з 2019 року, зустрічався з офіційними особами в Кремлі.

Раніше Макрон заявляв, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним мають бути узгоджені з президентом України Володимиром Зеленським та його "головними європейськими колегами".

