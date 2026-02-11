Крах української оборони до кінця року: в НАТО оцінили, чи можливий найгірший сценарій

В альянсі переконані, що умови наразі не виглядають сприятливими для агресора.

В НАТО вважають малоймовірним крах української оборони на фронті протягом найближчого року. Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на неназваного посадовця Альянсу.

"Наразі Росія контролює близько 70% території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У 2025 році вона захопила приблизно 4700 квадратних кілометрів. Водночас Росія активно створює інформаційний фон, щоб показати поразку України як неминучу, перебільшуючи значення захоплення малих сіл. Але це не є стратегічними проривами", – зауважив посадовець НАТО.

В Альянсі вважають, що в наступні місяці війна продовжуватиметься у форматі боротьби на виснаження, коли тактична перевага залишатиметься за Росією, але її успіхи, як і раніше, будуть мінімальними.

При цьому співрозмовник журналістів висловив сумніви, що росіянам вдастся повністю окупувати Донбас у найближчі півтора року.

"Ніхто не вважає – і ми також не вважаємо – що українська оборона перебуває бодай близько до такого рівня колапсу, який дозволив би Росії досягти цього в найближчі 18 місяців… Не кажу, що Росія точно захопить територію за 18 місяців – я маю на увазі, що навіть за такого горизонту часу умови не виглядають сприятливими для цього", – пояснив чиновник НАТО.

Війна в Україні: втрати Росії

Як писав УНІАН, за оцінками НАТО, з початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1,3 мільйона військових, з них 350 тисяч – загиблі. Лише у 2025 році було вбито або поранено 400 тисяч російських військових, при цьому в альянсі відзначають непропорційно високу частку загиблих.

Раніше ми розповідали, що Росія повністю вичерпала складські запаси більш-менш сучасних танків. Тепер на фронт відправляють або зовсім нові машини з конвеєра, або морально дуже застарілу техніку.

